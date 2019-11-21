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帳單叫人「中國佬」 三明治店挨罵 華人：侮我族裔

2019-11-21 06:22世界日報 記者胡玉立／綜合報導

南卡羅來納州哥倫比亞市華裔男子趙哲(Zhao Zhe，音譯)日前在社群媒體公開指控當地連鎖餐館「消防隊三明治」(Firehouse Subs)，在他的用餐收據上加註了辱華用語；此貼文獲得眾多評論與迴響，一名餐廳員工並因此辭職，引發高度熱議。

遭到三明治店用歧視性字眼來稱呼，華人趙哲在臉書反擊「你可以侮辱我個人，但不能侮辱...
遭到三明治店用歧視性字眼來稱呼，華人趙哲在臉書反擊「你可以侮辱我個人，但不能侮辱我的族裔」。(取自臉書)
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趙哲7日在臉書貼出了一張Firehouse Subs收銀員寫給他的收據，上頭打印出「中國佬」(ching chong)的辱華字眼；收據顯示收銀員姓名是潘蜜拉(Pamela)。

趙哲在臉書上寫道：「我不會批判任何個人想法，但人們應對自身觀點負責。你可以侮辱我，但不能侮辱我的人民。消防站三明治餐館員工，毀了我原本美好的一天。」

此貼文引發數百條評論，許多人譴責這家餐廳允許這種情況發生。有人建議趙哲將收據照片貼到「消防站三明治」餐館官方推特帳號，並指「潘蜜拉應該被開除，她的經理應該對員工進行嚴肅談話，公司也必須為僱用種族主義者做出彌補。」

趙哲的後續回應表示，他是使用自己的臉書帳戶通過DoorDash送餐服務向該餐廳訂購食物。他已收到餐廳經理的致歉短訊，並表明潘蜜拉其實不是真正開出收據的人。

趙哲寫道，「有人寫下了CHING CHONG字眼，但除店經理道歉外，我沒有看到餐廳管理者打算如何處理這起種族歧視事件」。

而在眾多回應中，一位署名「潘．布朗·胡佛」(Pam Brown Hoover) 推測正是此爭議核心人物的女性留言表示，她因為遭遇強烈反彈，現在已經辭職。

她寫道：「你毀掉的不僅僅是我的一天。因為你的貼文，人們騷擾我、打電話到店裡，指我是種族主義者。我真的很害怕，因此決定辭職。」

這位年齡不詳的胡佛女士在與其他用戶對話中透露，那張數據其實是另一名18歲的收銀員敲下的，使用辱華字眼並無意造成傷害。

在趙哲指控的這起事件發生前幾周，在亞歷桑納州另有一名21歲的非裔大學生有幾乎雷同的遭遇。他收到的鳯凰城市中心「早餐俱樂部」(Breakfast Club)的用餐收據上，有「N**** Order」的侮辱非裔用語，後來一名餐廳員工因此遭開除。

哥倫比亞社群媒體大學生

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