酷熱、極寒 全美同時創紀錄 安克拉治同日高溫、降雪

2019-11-21 04:30 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合19日電



全美在同一時間出現創紀錄的酷熱和極寒，有如處於極端氣候之間的夾心餅乾，從15日到18日，在東岸緬因州卡里布(Caribou)鎮的氣溫不到華氏零度之際，西岸洛杉磯和南部佛羅里達州都出現創紀錄的連續高溫，阿拉斯加州的安克拉治在同一天內創下高溫與降雪紀錄。

安克拉治自6月1日以來的氣溫始終高於正常水平，只有10天例外，國慶當天氣溫更是高達華氏90度，為有紀錄以來首次。

安克拉治市今年創下11月上旬的最熱紀錄，16日在出現8.4吋史上降雪紀錄的同時，還創下最高氣溫紀錄，顯示阿州的氣溫極不正常，今年高於正常氣溫的天數超過90%。

過去27天，安市的氣溫比正常水平高10度，16日的氣溫如同過山車，先是兩小時內從冰點升至40多度，隨後又降至30度，接著出現8.4吋的創紀錄降雪。

洛杉磯持續多日出現創紀錄的93度高溫，從9月初開始，洛市僅8天的氣溫低於正常水平，17和18日兩天都是93度。而洛杉磯11月下旬的平均高溫為69度，自1944年以來，洛市在11月僅有九次出現過逾90度的高溫。

近年來，洛杉磯入秋後的氣溫超過90度的天數大增，今年秋季共11天，與2017年的紀錄持平，長灘和聖塔芭芭拉在17和18日均創下高溫紀錄。人們擔憂，與熱浪伴隨的強風和乾燥氣候極易引發山林野火。

佛羅里達州最南端的西嶼(Key West)今年是創下80度以上天數的史上最長紀錄，今年截至16日已持續234天，直至17日才降至78度。

但佛州南部的氣溫本周又迅速回升，西嶼19日重新回到80度以上。邁阿密今年有119天的氣溫超過90度，僅比最高紀錄少兩天。

緬因州北端的卡里布是連續三天低溫，先是從16日的八度降至17日的零度，再降到18日零下一度，三天都創下最冷紀錄，也是當地11月中旬低於零度的最早紀錄。