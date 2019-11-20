川普彈劾聽證 駐歐盟大使證實「交換條件」

2019-11-20 23:12 聯合報 華盛頓記者 聯合報 華盛頓記者 張加 ／即時報導



美國聯邦眾議院對總統川普的彈劾調查公開聽證會進入第二周，川普任命的駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）20日在聽證會指出，川普私人律師朱利安尼對烏克蘭的要求，確實是交換條件，而朱利安尼是在表達總統的意願，「我們知道這些調查對總統很重要」。

川普任命的駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）。 美聯社 分享 facebook

桑德蘭的證詞表示，朱利安尼（Rudy Giuliani）對於安排烏克蘭總統澤倫斯基訪問白宮，以及要求烏克蘭方面宣布調查2016年總統選舉、Burisma公司等，為「交換條件」（quid pro quo）；朱利安尼表達美國總統的意願，這些調查對總統很重要。

桑德蘭並說，雖然他並不想與朱利安尼合作，也不同意朱利安尼涉入其中；但身為總統任命的大使，他遵循總統的指示，與朱利安尼合作，「因為總統指示我們這麼做」。

桑德蘭並提及美方暫緩對烏克蘭軍援一事，也表達了他對此事的關切。

聽證會開始前，川普發布多則推文指出，騙局仍在繼續；這只是一事無成的民主黨企圖讓共和黨下台，這永遠不會成功。

川普被控在7月25日與澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通話時，濫用職權要求澤倫斯基調查政敵、前副總統拜登和其子杭特・拜登（Hunter Biden）的「電話門」風暴持續，民主黨掌控的眾院9月底啟動彈劾調查，經閉門聽證後，本月陸續舉行公開聽證會。

本周舉行三場公開聽證會，20日上午由美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）出席作證，下午則為國防部主管烏克蘭政策的副助理部長古柏（Laura Cooper）、國務院主管政治事務的次卿赫爾（David Hale）。

已公開聽證的人士包括國務院負責烏克蘭事務的副助理國務卿肯特（George Kent）、駐烏克蘭代理大使泰勒（William Taylor）、駐烏克蘭前大使尤凡諾維契（Marie Yovanovitch）；副總統潘斯顧問威廉斯（Jennifer Williams）、國安會歐洲事務主任維德曼（Alexander Vindman），前烏克蘭特使沃爾克（Kurt Volker）、國安會議歐洲和俄羅斯事務主任莫里森（Timothy Morrison）19日出席作證。