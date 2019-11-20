親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

太陽花國賠案：綁架警察士氣，與撕票法治的平行世界

「鳳凰」颱風步步進逼 吳德榮曝侵台機率

蘋果的新園區開工 這位大人物同日訪視蘋果的筆電廠房

2019-11-20 22:25經濟日報 編譯洪啟原／綜合外電

科技大廠蘋果（Apple）20日宣布，位於德州奧斯汀的新園區自20日開始動工。新園區緊鄰既有的廠房而建，也就是生產新款筆記型電腦MacBook Pro的地方。蘋果執行長庫克預定當天稍晚將陪同美國總統川普參觀這座廠房。

蘋果表示，這座新園區造價10億美元（新台幣305億元），占地300萬平方英尺；初步預估能容納5,000名員工，最多能容納1.5萬名員工，預計2022年正式啟用。

科技大廠蘋果（Apple）位於德州奧斯汀的新園區自20日開始興建，緊鄰製造Mac...
科技大廠蘋果（Apple）位於德州奧斯汀的新園區自20日開始興建，緊鄰製造MacBook Pro的廠房而建。路透
分享

川普

相關新聞

台灣留學生賴致愷在美亡 遺體火化

2019-11-20 22:42

美駐歐盟大使捲入川普彈劾案 好差事惹一身腥

2019-11-20 19:23

聯邦短期開支法 只等參院點頭

2019-11-20 18:48

多元性別首列人口普查 全美約有100萬同性伴侶家庭

2019-11-20 18:48

美與神學士「換囚」 盼重啟和談

2019-11-20 18:48

國防情報局報告：川普撤兵敘利亞 IS恐攻增實力

2019-11-20 18:48

「你們將失敗」前朝留嘲諷字條？白宮發言人誇大其辭

2019-11-20 18:48

假資歷再被爆 國務院韓裔女官員辭職

2019-11-20 18:48

中國來美留學生 增長率10年新低

2019-11-20 18:28

顧客提領鉅款 銀行職員上門搶

2019-11-20 16:43

想當自由工作者？三種技能需求高

2019-11-20 16:43

中文「爸爸」掛櫥窗遭布里斯托市府取締違規 房東稱藝術

2019-11-20 16:43

手機費愈來愈貴 帳單21.7%交政府

2019-11-20 16:43

川普彈劾案證人：電話的意圖再清楚不過

2019-11-20 16:35

5歲女童邊跳邊刷牙慘跌 父驚見「喉嚨戳出大洞」

2019-11-20 16:31

駱駝、母牛和驢子同框！不是演聖經故事 只是走失了

2019-11-20 15:17

華府熊貓貝貝 坐16小時專機飛回成都

2019-11-20 13:36

川普發言人：歐巴馬職員留惡意便條 咒我們失敗

2019-11-20 13:23

美烏電話門聽證／維德曼：川普「要求」調查白登 威廉斯：非要求

2019-11-20 13:15

美烏電話門聽證／維德曼獲邀任烏克蘭國防部長 3度拒絕

2019-11-20 13:14

美烏電話門聽證／挺川派莫里森、沃爾克未護共和黨 反傾向民主黨

2019-11-20 13:13

美烏電話門聽證／川普未推文 改以視頻轟民主黨「政變」

2019-11-20 13:13

美烏電話門聽證／「舉報職責所在」 一身戎裝的維德曼獲全場鼓掌

2019-11-20 13:12

提前健檢引發媒體臆測 川普批媒體病態

2019-11-20 11:05

影／美議員受訪時疑放特大響屁 電視台稱是這聲音

2019-11-20 10:26

史上最快軍機是它！冷戰偵察之王 為何被送進博物館吃灰

2019-11-20 10:00

川普再放話：達不成美中貿易協議 將提升關稅

2019-11-20 04:02

美國務院高官被爆 學經歷全造假

2019-11-20 00:53

以國有錢有票 川普戮力討好

2019-11-20 00:35

以色列屯墾區 美認不違國際法

2019-11-20 00:32

彈劾調查聽證會 白宮官員指美烏總統7月通話不適當

2019-11-19 23:29
看更多

熱門文章

插座沒電怒找水電工 他拆開一看超驚訝

2019-11-20 11:36

大突破！太陽能產生太陽表面四分之一高溫 首度能用於煉鋼

2019-11-20 08:51

英國貨櫃屍案 越南政府：沒義務免費幫家屬運回遺體

2019-11-19 23:44

英國駐港總領事職員控陸刑求！英怒召陸大使抗議

2019-11-20 15:28

噁男假裝殘疾者 招募年輕保母為自己換尿布滿足性慾

2019-11-20 10:06

嫖娼「被認罪」！鄭文傑控遭陸刑求 手法曝光

2019-11-20 17:36

川普再放話：達不成美中貿易協議 將提升關稅

2019-11-20 04:02

驚人啪啪聲…5童開心玩跳繩 卻讓人發毛了

2019-11-20 12:55

太愛台灣珍奶了？ 日本電車車站以「粉圓」命名

2019-11-20 13:10

已造成200多人失明！智利警方終於停用「鳥彈」

2019-11-20 10:17

史上最快軍機是它！冷戰偵察之王 為何被送進博物館吃灰

2019-11-20 10:00

東京原宿車站近百年木造建築 明年奧運後將拆除

2019-11-20 17:05

影／危險！眼見無尾熊快被燒死 女子脫上衣奮勇救出

2019-11-20 12:06

再不去就來不及？威尼斯消失的速度比你想像得還快

2019-11-20 08:45

貿易專家：期限已過 川普不得依232條款加徵汽車關稅

2019-11-20 08:34

荷蘭駛往英國貨船 驚見25偷渡客躲冷凍貨櫃

2019-11-20 09:58

美國務院高官被爆 學經歷全造假

2019-11-20 00:53

川普：若未達成貿易協議 將調高對中關稅

2019-11-20 07:40

貿易戰重傷日本！10月出口衰退9.2％ 第四季經濟恐更弱

2019-11-20 10:53

沙漠裡養鮭魚！杜拜把挪威海域搬進養殖場

2019-11-20 14:51

因為這件事很重要 所以美國一次對南韓說了20多遍

2019-11-20 17:05

2887天 安倍晉三成在任最久日相

2019-11-20 00:38

安倍經濟學三箭 至今「還在飛」

2019-11-20 00:45

俄熱水管破裂炸出坑 駕駛連車掉入遭燙死

2019-11-20 13:28

美國大使找南韓議員喝咖啡「溝通」多分攤5倍軍費

2019-11-19 23:22

任天堂東京直營店22日開幕 日本第一、全球第二家

2019-11-19 23:50

貿易戰當前也一樣！ 美中企業依然設法加強合作

2019-11-20 00:34

亞洲銀行業徵才新指標...博雅教育和寫程式能力

2019-11-20 01:06

彈劾調查聽證會 白宮官員指美烏總統7月通話不適當

2019-11-19 23:29

中國千人計劃：美國晚十年提防中國 技術遭竊受害深遠

2019-11-20 15:18

遊韓注意 南韓鐵路工會啟動無限期大罷工

2019-11-20 14:19

以色列屯墾區 美認不違國際法

2019-11-20 00:32

零售股拖累道瓊指數挫跌102點 科技股助那指再創新高

2019-11-20 07:14

這個金屬兩個月就從五年高點崩落到熊市邊緣

2019-11-20 00:11

旗下餐廳破產半年後 奧利佛全球開19新分店拚東山再起

2019-11-20 18:05

川普：美中如未能達成貿易協議 將課更高關稅

2019-11-20 03:25

鄭文傑被刑求 警稱香港示威者送中國拘留

2019-11-20 21:45

氣候變遷促風力增強 有望提高風力發電效能

2019-11-20 09:49

5歲女童邊跳邊刷牙慘跌 父驚見「喉嚨戳出大洞」

2019-11-20 16:31

影／美議員受訪時疑放特大響屁 電視台稱是這聲音

2019-11-20 10:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top