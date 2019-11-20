假資歷再被爆 國務院韓裔女官員辭職

2019-11-20 18:48 世界日報 記者顏伶如╱綜合報導



韓裔國務院女官員張米娜(Mina Chang，音譯)被國家廣播公司(NBC)踢爆學經歷雙雙造假六天後，終於辭職；國家廣播公司記者針對最新發現的疑點，18日向張米娜的發言人查證，兩小時半後，張米娜向國務院遞出辭呈。

國家廣播公司上周報導，今年4月出任國務院衝突與穩定行動局(Bureau of Conflict and Stability Operations)的助理副局長張米娜，學歷與經歷都有嚴重灌水之嫌，包括捏造「時代」雜誌(Time)封面照片，並聲稱畢業於哈佛大學。

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國家廣播公司調查報導後續追蹤發現的新疑點，則包括張米娜聲稱2015年曾赴阿富汗從事人道援助工作，但記者向她聲稱的非營利慈善組織詢問卻發現，張米娜從來就不是這個組織的成員。

另外，張米娜聲稱擁有夏威夷大學(University of Hawaii)學位、獲頒獎項、擔任聯合國聯合國教科文組織(UNESCO)親善大使等豐功偉業，通通都是捏造的。

報導指出，張米娜與川普政府關係非常密切，原本甚至有機會被派任位高權重的官位，掌理預算超過10億元的機關，但由於國會方面對她的學經歷提出問題，任命案才被擋下。

張米娜在遞交給國務卿龐培歐的辭職信中表示，過去這段時間受到「不公平的抹黑，上司不願幫忙力挺，遭到喜愛炒作真真假假八卦流言及醜聞的媒體圍剿。」

辭職信中寫道：「重要的是，我的辭職是為了抗議，而非投降，因為我不會為了為人民服務、對真理的堅持以及對國家的熱愛而屈服。」