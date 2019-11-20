「你們將失敗」前朝留嘲諷字條？白宮發言人誇大其辭

2019-11-20 18:48 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合19日電



白宮發言人史蒂芬妮．葛瑞珊(Stephanie Grisham)19日說，在川普政府與歐巴馬政府2017年政權交接期間，歐巴馬的助理在白宮留下許多嘲諷川普新政府的字條，但她的說法在遭到歐巴馬許多助理的批評，指純為虛構後，她改變說法，表示並非所有辦公室，僅是媒體區。

葛瑞珊對一位保守派脫口秀主持人說：我們進白宮後，見到每個辦公室都有歐巴馬的書和他們的條子，寫著「你們將失敗」和「你們做不到」。但葛瑞珊後來修正說，只在白宮的新聞辦公室發現了字條。

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歐巴馬政府的多位前高官否認葛瑞珊的說法，包括前國家安全顧問蘇珊·萊斯，她在推特說「這是徹頭徹尾的謊言」。

前總統歐巴馬的文膽基南(Cody Keenan)也發推特說，他是把手機充電器落在白宮，但沒人留下六年級小學生寫的沒有想像力的字條。

基南表示，如果他們看到我們留的「如何做好工作」的備忘錄和簡報，他們至少會知道如何起草演講稿和挑選任命官員，而不會出現部分人遭到起訴和被關進監獄。

葛瑞珊的說辭也遭到歐巴馬的顧問瓦蕾莉·加內特(Valerie Jarrett)和另一位文膽法夫洛(Jon Favreau)的駁斥。

葛瑞珊在白宮先是當第一夫人梅蘭妮亞的顧問，後來改任發言人。她在受訪後表示，她發現前朝政府發言人留下的字條很可愛，「我指的是在新聞辦公室，而不是其他地方，我不知道其他人為何如此敏感。我們剛看到字條時以為是惡作劇，這種事在政府交接時總會發生，但我們當時急於做的事是知道衛生間和電燈開關的位置，字條不重要」。

葛瑞珊的前任喬安娜·羅肖姆(Joanna Rosholm)在社群媒體說，她給葛瑞珊留的字條是「白宮過去和現在的員工都是一個家庭，歡迎你加入，我們共同的點是超越政治」。