國防情報局報告：川普撤兵敘利亞 IS恐攻增實力

2019-11-20 18:48 世界日報 記者張聲肇╱綜合報導



國防情報局指出，川普下令從敘利亞撤軍，讓擴散恐怖主義的伊斯蘭國增強實力。圖為一群美軍在敘利亞東北部等待搭乘軍車。 美聯社 分享 facebook 國防情報局指出，川普下令從敘利亞撤軍，土耳其得以趁機打擊與美軍並肩作戰的庫德族戰士， 讓擴散恐怖主義的伊斯蘭國(IS)，反而增強實力。

國防情報局的上述分析，被情報總監在19日公布的季報引述，撤軍後果，與一般媒體所述大致符合。

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季報中說，美國撤軍和土國進攻庫德族，讓IS得以「在敘利亞境內重整戰力、重整資源，進而強化攻擊海外(目標)的能力。」

攻擊海外，國防情報局直接解釋為「對西方國家發動恐怖攻擊。」

報告引述國防情報局說，伊斯蘭國解除了美國反恐的壓力後，更能自由自在的建立秘密網絡，並設法把關在敘利亞民主部隊(庫德族主導)監獄裡的恐怖罪犯釋放出來，「長期以觀，還將設法重新掌控某些敘利亞人口稠密地區，擴大全球據點。」

美國兩大政黨都批評川普上個月下令美軍自敘利亞北部撤離的政策，此一政策最受抨擊的一點是，反恐作戰頓失力道，也出賣了向來與美軍一起打擊伊斯蘭國的庫德族民兵。

總監又引述國防情報局說，伊斯蘭國首腦巴格達迪雖然已於10月被美軍殲斃，他的死，對伊斯蘭國東山再起影響有限。

原本1000名美軍全數要撤走的，後來川普下令留守一些，看管敘利亞東部的油田，國防部估計留下的總兵力還有600人左右。

川普突然下令撤兵，在伊斯蘭國的地盤造成權力真空，也讓五年多來的反恐績效，頓時化為烏有。

對於媒體有關提問，白宮叫媒體直接找國防部。代表國防部發言的指揮官勞伯森(Sean Robertson)說，伊斯蘭國戰士仍在該地區活動，除非持續給他們壓力，恐怖攻擊東山再起是「非常可能」的，「我們有責任讓這件事情不要發生。」

10月6日川普下令撤軍當時，美軍和庫德族部隊協同打擊恐怖主義的訓練、裝備等工作，正進行得如火如荼，這方面的工作突然告終，美國的西方同盟也咸表不滿。