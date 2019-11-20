美與神學士「換囚」 盼重啟和談

2019-11-20 18:48 世界日報 編譯潘勛╱綜合19日電



美國、阿富汗及民兵組織神學士19日進行換囚，美方以三名神學士要角，換回美國教授金恩（左）和澳洲教授魏克斯。 美聯社 分享 facebook

美國、阿富汗及民兵組織神學士(Taliban)19日進行換囚，美方釋放三名神學士要角，換得美、澳洲兩名大學教授平安，另10名維安美軍也將獲釋；官員們希望此舉能鋪平道路，讓美、阿與神學士進行和談。

「紐約時報」報導，獲釋的兩名西方人是63歲美國人金恩(Kevin C. King)及50歲澳洲人魏克斯(Timothy J. Weeks)，兩人原本在喀布爾市的美國大學教書，而在2016年遭劫持。

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美、阿官員表示，換囚條件另包括10名遭神學士俘虜的美軍；神學士發言人穆賈希德(Zabihullah Mujahid)19日稍晚表示，10名美軍已獲釋，不過阿國官員尚未立即證實。

要求匿名的川普政府官員表示，兩名西方人質是在19日中午過後不久，釋放給駐阿富汗東部美軍特戰部隊，他們氣色看來不錯，被送往阿北的巴格蘭空軍基地。

同時進行的換囚行動中，三名神學士要角搭機到卡達首都多哈；神學士在當地設有辦事處；神學士官員證實，已接到三人。

阿富汗放給神學士的第一名俘虜是哈坎尼(Anas Haqqani)，他是神學士作戰部門領袖的弟弟，也是神學士募款的負責人兼宣傳家，2014年遭擒獲。神學士獲釋的第二人叫拉希德(Hafiz Abdul Rashid)，原本負責指揮自殺炸彈客、選定攻擊目標，另把手下由巴基斯坦運送到阿國境內的安全處所。第三人叫卡恩(Hajji Mali Khan)，被擒之前是塔利班高階指揮官兼神學士二把手的舅舅。

美國和平特使卡利札德(Zalmay Khalilzad)曾參與斡旋這次換囚，更早時斡旋出暫時協定，包括美軍撤走的條款。但川普9月突然中止三邊談判。

換囚行動成功後，美國與神學士接下來可能重啟談判。神學士表示，他們將秉持與卡利札德磋商好的條件。

白宮與國務院發表歡迎西方人質獲釋的聲明中也提到和談。國務卿龐培歐表示，這些進展是蘊含希望的跡象，阿富汗戰爭可能很快經由政治妥協而結束。