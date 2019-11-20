多元性別首列人口普查 全美約有100萬同性伴侶家庭

2019-11-20 18:48 世界日報 編譯 世界日報 編譯 林梅婕 ╱綜合19日電



聯邦人口普查局(U.S. Census Bureau)19日公布的調查顯示，全國同居的已婚或未婚同性伴侶約有100萬對，占總家庭戶數的1%。

這項人口普查也能大約推算全國多元性別族群(LGBTQ)的比率，同時也是官方首次正式將同性伴侶列入人口普查。

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川普執政團隊長期將多元性別族群視為異端人口，並阻礙他們申請政府補助，USCB也曾擔心這次將多元性別族群列入人口普查會遭到反對；然而同志團體「National LGBTQ Task Force」政策主任梅根‧莫莉(Meghan Maury)表示：「這次的普查是一項重要的突破，但還有更多少數族群並沒有被納入這次統計。」

過去普查局在進行人口調查時都會移除多元性別族群，2017年3月普查局在設計年度「美國社區調查」(American Community Survey)問卷時，部分官員將一些關於多元性別族群的題目標記為「錯誤」遭到有關人士抗議，之後普查局才開始進行問卷改良。

據洛杉磯加大(UCLA)法律學院和其他民間機構的調查，無家可歸的青少年族群中，有40%的人自認屬於多元性別族群；全國LGBTQ倡議組織「人權倡議」(Human Rights Campaign)政務主任史戴西(David Stacy)認為，將性別多元族群納入人口普查，可以協助政府擬訂更好的政策。

民主黨國會眾議員格里加瓦(Ral Grijalva)近日提出一項新法案中，也納入性別多元族群人口，雖然目前仍被擱置在議會中，而且要通過由共和黨控制的參議院可能性不大，但格里加瓦並不擔心，加上這次的人口普查數據，更能對他的法案有所幫助。