聯邦短期開支法 只等參院點頭
2019-11-20 18:48世界日報 記者張聲肇╱綜合報導
國會眾院19日通過短期開支法案，讓聯邦機構有足夠經費再營運一個月，給黨政協商多些時間，希望針對1兆4000億美元的年度預算，可以達成協議。
這短期開支法案，只能讓政府感恩節前不會關門，但不保證耶誕節前不會停擺。
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眾院以231票對192票通過的短期開支法，已送到參院，參院應會通過；川普總統說，兩院通過他就簽署。
財長米努勤和眾院議長波洛西(民主黨，加州)7月本已達成未來兩年總預算與舉債協議，但兩黨針對聯邦「額外」1000億預算，到上周仍無法達成協議。
聯邦預算可用到12月20日，但不保證府會可在一個月內，就全年預算達成協議，讓7月的「包裹協議」生效。
增加府會協商難度的，是國會正在進行對川普彈劾調查。
具體阻礙預算協商的，則是川普要求美墨邊境築牆經費增加86億元；若這道障礙不排除，年度預算可能凍結在今年度的水準，不通過增加的部分。
參院多數黨領袖麥康諾(共和黨，肯塔基州)說，兩黨黨團「誠意」協商，讓來年重要施政得以順利進行，至關重要。
他所指的施政重點包括人口普查，高速公路維修，以及國防人員明年加薪3.1%。
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