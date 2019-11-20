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中國來美留學生 增長率10年新低

2019-11-20 18:28世界日報 中國新聞組／北京20日電

美國國際教育協會18日發布2019年度「開放門戶報告」（Opendoors），數據顯示，2018到2019年度，中國繼續成為美國最大的留學生來源國，但是受簽證等問題的影響，中國赴美留學人數的增長率創下十年新低。

央視報導，美國國務院相關人士針對此一現象表示，中國留學生簽證通過率下降有由多方面原因，但美方將為中國學生簽證提供便利。

美國國際教育協會成每年11月發布關於在美國際學生和學者現狀的數據，是美國留學領域的權威報告。根據該報告，留學生占美國高等教育總人數的5.5%。根據美國商務部的數據，2018年國際學生對美國經濟的貢獻為447億美元。

留學生簽證北京

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