5歲女童邊跳邊刷牙慘跌 父驚見「喉嚨戳出大洞」

2019-11-20 16:31 聯合新聞網 綜合報導



美國5歲女童瑟萊斯因邊繃跳邊刷牙，導致牙刷插入喉嚨，戳出一個約2公分左右的洞。圖擷自 The Sun 分享 facebook

小朋友在吃插有竹籤的食物或刷牙時，千萬不要跑跑跳跳，以免物品插入喉嚨，導致生命危險。美國猶他州一位5歲女童刷牙時坐在床上蹦蹦跳跳，儘管父親告訴她不要這樣做，但女童仍不停下來，直到父親轉頭交談那刻，女童突然從床上跌落尖叫，父親緊急上前查看才發現牙刷插進女童口腔，戳出了一個大洞，經送醫手術後已大致恢復，但醫生表示她未來可能會有發聲的問題。

根據英國「太陽報」報導，這位女童名叫瑟萊斯（Celeste Gravenmier），本月初她和2歲弟弟在刷牙時一直在床上跳來跳去，雖然父親米切爾（Mitchell）一直叫他們停下來，但瑟萊斯仍然不聽繼續蹦跳，直到米切爾轉頭和妻子交談時，瑟萊斯突然發出了一陣尖叫聲，米切爾看見她的嘴巴開始滲血，於是拿手電筒照瑟萊斯的口腔，發現有一個將近1英吋（約2.54公分）的大洞，他說「我以為她可能是傷了牙齦或咬了嘴唇，但是當我拿到手電筒後，我在她的嘴裡發現了一個很大的洞。」

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米切爾見狀後立刻將瑟萊斯送往醫院，醫生幫瑟萊斯進行了電腦斷層掃描，所幸牙刷插得並不深，沒有造成血管和動脈受損，但她仍然必須進去手術室內，米切爾表示「我非常緊張，縫合傷口的手術大約花了2個半小時，因為傷口很難搆到。」幸運地是手術很順利，瑟萊斯術後接受了2周的流質飲食管理，目前已大致恢復，但醫生也提醒她未來可能會出現發聲的問題。

經歷了這次事件後，米切爾也警告所有父母在小孩刷牙時要特別注意，他說「每個人都曾被告知過不要拿東西隨便在嘴裡動來動去，但他們並不了解後果會有多嚴重。」在瑟萊斯出院後，他也將會更加嚴格管控2個小孩，並緊盯著他們刷牙。