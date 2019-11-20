川普彈劾案證人：電話的意圖再清楚不過
美國國家安全領域的兩名高級顧問周二（11月19日）在有關彈劾總統川普的聽證會上发言。他們分別是美國國家安全委員會軍方成員陸軍中校芬德曼（Alexander Vindman）以及服務於副總統彭斯的外事人員威廉姆斯（Jennifer Williams）。他們二人在今年7月25日川普總統同烏克蘭總統澤倫斯基通電話時均在場收聽。
人們指責川普利用特權，在這次通話中要求對方調查拜登之子在烏克蘭的行為，以達到損害政治對手的目的。不論芬德曼，還是威廉姆斯，都認為電話裡含有不妥的內容。
已在美國軍方服役20多年的芬德曼證實，川普在通話中使用了美國的軍事援助以及澤倫斯基訪問華府的願望作為政治籌碼。美國民主黨人堅持認為，總統利用國家資源調查民主黨總統候選人拜登家屬的做法是腐敗行為。拜登的幼子洪特是烏克蘭石油公司布爾斯馬(Burisma)董事會成員。
「再清楚不過」
聽證期間，芬德曼說，"我不認為可以要求外國政府調查美國公民"他說，川普希望澤倫斯基協助，"這一點毫不存疑。"
"這樣一來，烏克蘭方面必須調查拜登家族。"他說，"這一點再清楚不過。"
據美國媒體報道，美國陸軍加強了對芬德曼以及他家庭的保護手段，並正在考慮，是否將他們安置到一個陸軍基地，因為此前川普以及共和黨領導層對芬德曼等證人发出口頭指責。
在外事領域任職的威廉姆斯聽證時說，7月的通話有些"怪異"，因為總統同一個外國領導人商討"本國政壇事件"。
川普極其同盟不斷批評該彈劾案，認為這是民主黨別有用心，意在剝奪川普的總統寶座。
本次調查不僅要澄清川普與澤倫斯基的電話以及後果，同時，總統調離美國駐基輔大使的原因也是詢問的內容。據信，前美國駐烏克蘭大使尤萬諾維奇（Marie Yovanovitch）曾質疑川普希望調查拜登家族的旨意，和總統的時任律師朱利安尼（Rudy Giuliani）也存在意見分歧。
尤萬諾維奇上周正在作證時，川普總統发推特對她出言不遜。川普的行為是否有威嚇證人之嫌，從而違法，曾引发人們的憂慮。
李魚/羅法（美聯社、路透社）
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