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手機費愈來愈貴 帳單21.7%交政府

2019-11-20 16:43世界日報 編譯郭宣含╱綜合報導

若你注意到手機費用神秘的不斷攀升，你並沒錯。但令人感到挫折的是，原因並不在威瑞森通訊、AT&T或任何一家電信業者，而是手機帳單中有更多稅和費用要交給政府。

根據稅務基金會(Tax Foundation)，最近聯邦普及服務基金的繳付率增加36%，所有無線通訊業者必須為州際電話服務支付這個費用。目前這筆附加費占民眾手機帳單9.1%的金額，高於先前6.6%的占比；同時，州和地方無線通訊稅也從12.5%上漲至12.7%，這些漲幅最後都會轉嫁給消費者。

稅務基金會指出，政府要求的稅金、雜費和附加費目前占一般消費者電信帳單中約21.7%的費用，該比例不僅高於去年19.1%的總金額，也是歷來最高額度。

就全美而言，伊利諾州31.2%的無線電信稅高居第一，緊接著是華盛頓州28.8%、內布拉斯加州28.1%、紐約州27.7%和猶他州25.6%。

換句話說，若美國一般四口之家月付100元的無線服務，現在一年需支付260元的稅金和費用，去年這個數字為229元。

稅務基金會表示，整體而言，無線電信消費者今年預計為聯邦、州與地方政府的稅金、雜費和附加費用共付171億元，比2018年高出逾10億元。

美國人越來越仰賴無線服務，並以此作為數位通訊的主要來源，這種現象在低收入戶尤為明顯。根據疾病控制防治中心的數據，約67%貧窮成人生活在只有無線服務的家庭，而且57%美國家庭沒有座機電話，僅有無線電話。

唯一好處是雖然自2008年以來，無線服務稅金上揚近45%，但每位用戶的電信服務月費卻因電信業競爭激烈而平均下滑24%。

華盛頓低收入戶紐約

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