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中文「爸爸」掛櫥窗遭布里斯托市府取締違規 房東稱藝術

2019-11-20 16:43世界日報 編譯林梅婕／綜合報導

羅德島州布里斯托市的一間壽司餐廳把充滿中國古典美的書法作品掛在店面櫥窗內，同時遮住店裡雜亂的儲藏空間，卻被區域規畫執法員視為違反該市的招牌法規。

寫在塑膠上的兩個巨型漢字「爸爸」貼在櫥窗，區域規畫委員會成員提普頓(Derek N. Tipton)說，這兩個字的宗旨是吸引顧客上門，雖然多數市民不認識漢字，也不知道這間店到底是瑜珈教室、餐廳、還是相撲選手的訓練教室。

根據市府法令的規定，任何櫥窗內的招牌或廣告都不能超過櫥窗面積的10%，因此被區域規畫執法員湯納(Ed Tanner)取締，指控這幅書法違反「招牌設置條例」，而房東「港灣控股公司」(Harborside Holdings)的瑪莉安‧貝根霍茨(Marianne Bergenholtz)對此提出申訴。

貝根霍茨告訴地區規畫委員會，這幅書法作品是藝術品而非招牌，她只是想活絡街頭的藝術氣息，還因此請一名藝術家設計作品，結果占滿兩個櫥窗。

這幅書法掛在櫥窗內已經數周，貝根霍茨表示民眾只有對作品表達讚美之意，從未接過任何抱怨，而這間餐廳也有一個寫著「Baba Sushi」的小招牌。

區域規畫委員會主席艾西奧拉(Joseph P. Asciola)說：「問題不在於貝根霍茨小姐的本意，而是委員會將這個書法作品視為藝術或招牌。」

最後，四位委員認為是招牌，而確認執法員的取締 ，不過艾西奧拉認同貝根霍茨的看法：「這幅書法確實是一幅饒富韻味的藝術品。」

房東廣告藝術家

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