想當自由工作者？三種技能需求高

2019-11-20 16:43 世界日報 編譯樊蕙╱綜合報導



自由工作網路市場Freelancer新發表的「快速50」(Fast 50)報告稱，擁有數據分析、虛擬助理程式設計(virtual assistant programming)，以及機器學習等專長的專業人士，可望獲得薪資優渥的遠距工作機會。

該報告稱，對數據分析專家的需求，於上一季增加58.9%，成為自由工作者目前最炙手可熱的職業技能；虛擬助理程式設計專家的需求也爆增55.6%，排名第二；微軟(Microsoft)Office軟體操作是自由業者第三大熱門技能，需求增加54.2%。

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除了前三大熱門工作技能，其他科技工作技能的需求，包括機器學習、系統工程、電腦安全、甚至設計。

Freelancer執行長巴利(Matt Barrie)說，這些需求顯示，隨著越來越多企業將勞動力移至線上，自由業職缺也更多，「我認為這個趨勢就像雲端運算一樣；未來，或是說其實從現在開始，每一家企業都會有當地的人力資源，也會有虛擬勞動力，以拓展公司業務的深度與廣度。」

巴利稱，這種趨勢為具有專業技能的員工提供更多機會，可以轉換跑道投入自由職業。

諮詢公司麥肯錫(Mc Kinsey)估計，全美約有27%員工投入自由職業；預計到了2030年可望增加至50%。

但報告也指出，三分之一的自由業者，工作都不穩定或「不理想」。巴利說：「自由工作最棒的是員工可以接觸到傳統就業市場上沒有的許多事物，彈性也很高，機會也多；但員工必須持續提升自己的工作技能，隨時保持敏銳度。」