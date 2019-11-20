顧客提領鉅款 銀行職員上門搶

2019-11-20 16:43 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合報導



馬里蘭州一個顧客到一家信用社提取大筆現金，結果被信用社一個職員盯上，夜闖顧客的家企圖搶錢。警方表示，馬州Bel Air鎮19歲的銀行職員內維爾(Nathan Newell)已被逮捕，並被控入侵、搶劫、盜竊和攻擊罪，入獄後不得保釋。

Bel Air鎮在巴爾的摩市東北方向約27哩，小鎮所在地哈福德郡(Harford)的警長表示，本月11日晚8時30分許，內維爾來到Bel Air鎮的一戶人家敲門。開門的人是一個78歲的男子，但老人開門後旋即遭到內維爾一頓暴打。內維爾接著衝向二樓，這時屋裡一個57歲的婦女介入，後來跑到鄰居家打報警電話，內維爾在警察趕到前逃走。

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警方在臉書發布消息說，內維爾13日在信用社上班期間被捕。

78歲的老漢和57歲的婦女在入戶搶劫中受傷，婦女在家接受了治療，老漢則住院醫治，但沒有生命危險。巴爾的摩太陽報報導，老漢在遭到攻擊後心臟病發作，他的眼睛出現淤傷，腿部骨折。

調查人員獲悉，這戶人家之所以遭到攻擊和搶劫，是因為家中有人從內維爾工作的信用社取出大筆現金。法庭文件顯示，內維爾說，他想從取錢客戶的手中搶錢，因為他厭倦了打兩份工的生活，並想有自己的地方住。巴爾提摩太陽報說，內維爾是在「自由聯邦信用社」( Freedom Federal Credit Union)工作，現已被開除。

信用社的總裁兼執行長麥費爾森(Michael McPherson)說：「信用社的一位長期客戶受到攻擊並受傷，我們聽聞後深感震驚。在這困難時期，我們為受驚的客戶及其家人祈禱。」內維爾被關在哈福德郡拘留中心，不得保釋。