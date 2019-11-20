美烏電話門聽證／「舉報職責所在」 一身戎裝的維德曼獲全場鼓掌

2019-11-20 13:12 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



國家安全會議(NSC)主管歐洲事務的陸軍中校維德曼(Alexander Vindman)在眾院情報委員會19日彈劾聽證會上，懇切且感人的回應，無形之間打臉了護主心切的共和黨國會議員及抹黑聲浪，贏得在場人士給予熱烈掌聲。

全身戎裝的國安會幕僚維德曼中校說，他認為川普總統與烏克蘭總統澤倫斯基的對話極不適當，基於責任感才出面指證。(路透) 分享 facebook

民主黨籍紐約州聯邦眾議員馬隆尼(Sean Patrick Maloney)對維德曼提問時，詢問他今年7月25日聽到川普總統在電話中對烏克蘭總統施壓時有何感受。維德曼回答：「當下頗為詫異，我最擔心的是，我們的烏克蘭政策不知道會變得如何，或者會遭到如何操作。」

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馬隆尼詢問，是否基於如此擔心，決定提出檢舉。維德曼回答：「是的，因為這是我的職責所在。」

猶太難民家庭出身，三歲那年從烏克蘭首府基輔(Kiev)逃離後輾轉到美國落腳的維德曼在證詞開場白中提到，曾經告訴父親不要為他擔心，馬隆尼請維德曼進一步說明父親為何擔心。

維德曼說：「他非常憂慮，因為他有著蘇聯統治底下成長的經驗，如果出面舉報，將面臨極大危險。」

馬隆尼詢問維德曼是以什麼樣的理由說服父親無需為他擔心，維德曼回答：「因為這是美國。這是我所服務且捍衛的國家，所有我的兄弟都為這個國家服務。在這裡，正義是很重要的。」此話一出，聽證會現場爆出熱烈掌聲。

曾經獲頒紫心勳章(Purple Heart)的維德曼曾經參加過伊拉克戰爭，出席彈劾調查聽證會時穿著整齊戎裝，胸前掛滿勛章，成功運用軍人正義凜然形象，以抵擋共和黨國會議員企圖批評他、質疑他對國家忠誠度，甚至貶低他個人可信度。

眾院情報委員會重量級共和黨資深成員努尼斯(Devin Nunes)19日在聽證會上一度以「維德曼先生」稱呼時，維德曼立即糾正指出，自己是「維德曼中校」。

川普19日在主持內閣會議受訪時，質疑維德曼的證詞，並表示不認識此人。川普是被記者問及，是否相信維德曼可信時，回答稱不知道、也未見過這個人。

川普表示，當日上午稍微看了維德曼的作證，「將交由人民自己來做判斷」，但自己不認識維德曼，也從沒聽說過他。