美烏電話門聽證／川普未推文 改以視頻轟民主黨「政變」
19日上午的彈劾公開聽證的多數時間，川普總統在推特上都沒有發文，而是透過影片攻擊彈劾調查，稱之為民主黨人企圖推動的「政變」。
根據說明文字，影片是由川普連任競選團隊出資製作；影片在川普正準備在白宮召開內閣會議前，在他的帳號上發表。
當日聽證剛開始十分鐘內，白宮就寄出四封電子郵件；上周公開聽證的頭兩天，白宮就寄出總計約100封電子郵件。
白宮被質疑針對眾院彈劾調查反應遲緩後，每次公開聽證當日都連續寄送郵件，塞爆共和黨議員與支持者的信箱。多數郵件都關注於聽證內容的單一重點，附加不到半頁的備份資料。
陸軍中校維德曼(Alexander Vindman)19日發表開場白時，白宮寄給支持者的信中就說「維德曼的信譽存疑」，並引述前任國安官員莫里森(Tim Morrison)的證詞，質疑維德曼的判斷能力，擔心他會洩漏機密。
副總統潘斯外交政策助理珍妮佛‧威廉斯(Jennifer Williams)出席作證時，白宮就以「你需要知道的是」為題，駁斥她先前對川普與烏克蘭往來的質疑為「純粹個人意見與臆測」，更引述她的證詞稱，直到新聞報導出來前，她都沒有想起川普數月前的那通電話。
眾院共和黨保守派「自由黨團」(Freedom Caucus)主席梅杜斯(Mark Meadows)，與亞利桑納州共和黨議員比格斯(Andy Biggs)向記者透露，整場聽證幾乎都讓人想打瞌睡；梅杜斯說：「我都打哈欠了。」
關於維德曼的審問過程，比格斯說：「唯一生動活潑的部分是要問出他到底跟誰表達或討論過，卻被謝安達(眾院情報委員會主席)阻止了。」
川普19日也為了眾院民主黨的彈劾調查，砲轟國會眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)「極無能」。
川普更在社群網站上痛批，關於他在16日無預警前往華特里德國家軍事醫學中心(Walter Reed National Military Medical Center)的報導，顯示新聞媒體的「病態」。
根據幕僚透露的跡象顯示，本周稍晚川普不會再度讓政府關門。
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