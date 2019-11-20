美烏電話門聽證／川普未推文 改以視頻轟民主黨「政變」

2019-11-20 13:13 世界日報 編譯樊蕙／綜合19日電



19日上午的彈劾公開聽證的多數時間，川普總統在推特上都沒有發文，而是透過影片攻擊彈劾調查，稱之為民主黨人企圖推動的「政變」。

川普總統推文稱讚眾院共和黨籍議員的表現。(美聯社) 分享 facebook

根據說明文字，影片是由川普連任競選團隊出資製作；影片在川普正準備在白宮召開內閣會議前，在他的帳號上發表。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

當日聽證剛開始十分鐘內，白宮就寄出四封電子郵件；上周公開聽證的頭兩天，白宮就寄出總計約100封電子郵件。

白宮被質疑針對眾院彈劾調查反應遲緩後，每次公開聽證當日都連續寄送郵件，塞爆共和黨議員與支持者的信箱。多數郵件都關注於聽證內容的單一重點，附加不到半頁的備份資料。

陸軍中校維德曼(Alexander Vindman)19日發表開場白時，白宮寄給支持者的信中就說「維德曼的信譽存疑」，並引述前任國安官員莫里森(Tim Morrison)的證詞，質疑維德曼的判斷能力，擔心他會洩漏機密。

副總統潘斯外交政策助理珍妮佛‧威廉斯(Jennifer Williams)出席作證時，白宮就以「你需要知道的是」為題，駁斥她先前對川普與烏克蘭往來的質疑為「純粹個人意見與臆測」，更引述她的證詞稱，直到新聞報導出來前，她都沒有想起川普數月前的那通電話。

眾院共和黨保守派「自由黨團」(Freedom Caucus)主席梅杜斯(Mark Meadows)，與亞利桑納州共和黨議員比格斯(Andy Biggs)向記者透露，整場聽證幾乎都讓人想打瞌睡；梅杜斯說：「我都打哈欠了。」

關於維德曼的審問過程，比格斯說：「唯一生動活潑的部分是要問出他到底跟誰表達或討論過，卻被謝安達(眾院情報委員會主席)阻止了。」

川普19日也為了眾院民主黨的彈劾調查，砲轟國會眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)「極無能」。

川普更在社群網站上痛批，關於他在16日無預警前往華特里德國家軍事醫學中心(Walter Reed National Military Medical Center)的報導，顯示新聞媒體的「病態」。

根據幕僚透露的跡象顯示，本周稍晚川普不會再度讓政府關門。