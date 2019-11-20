美烏電話門聽證／挺川派莫里森、沃爾克未護共和黨 反傾向民主黨
在共和黨要求下，白宮國家安全會議歐洲和俄羅斯事務主任莫里森(Tim Morrison)與前駐烏克蘭特使沃爾克(Kurt Volker)，19日出席國會眾院彈劾聽證；但他們改變先前對「電話門」的看法，似乎沒有替共和黨護航，反而傾向民主黨的立場，證實了民主黨議員彈劾調查的主要細節。
被視為忠於川普的莫里森，作證時質疑陸軍中校維德曼的「判斷力」，認為維德曼應該直接先向他表達關切。
莫里森是7月25日當天在白宮戰情室聆聽川普和烏克蘭總統澤倫斯基通電話的官員之一；他說，他並不是為了攻擊同事的「人品或廉正」而出席聽證；白宮早前流傳莫里森詆毀NSC烏克蘭事務專家、陸軍中校維德曼的說辭。
莫里森上月卸下NSC職務，出席閉門聽證。他自稱，不認為川普與澤倫斯基的通話為非法或不適當，「我當時擔心這會影響華府政治氣候，而今恐懼成真。」
不過，莫里森也指出，要求烏國調查「並非我們建議總統討論的事」。
沃爾克則修正先前對「電話門」的看法，表示過去不清楚川普總統要求烏克蘭對前總統白登的調查是與軍援掛鉤；他並駁斥川普及其盟友倡議的「陰謀論」，稱認識白登已20多年，為可敬重的男人，並批評川普希望烏克蘭調查白登貪腐的指控，交換阻止俄國侵略的軍援。
沃爾克說：「對白登的指控自私且不可靠，烏克蘭邊境貪腐『貌似有理』；白登貪汙，不可能。」
沃爾克9月底辭去特使職務後，成為首位出席閉門彈劾調查的人；在那之後，許多證人陸續出席聽證，但大多質疑沃爾克稱不知道烏克蘭天然氣公司Burisma與白登有關，以及他不明白川普提出交換條件的論述。
多位白宮與國務院官員在線上聆聽美烏總統談話，但沃爾克並沒有。
沃爾克19日說，他反對暫緩軍事援助，「我不知道其他人認為，調查曾多次發生貪腐醜聞的Burisma，相當於調查白登，這是兩碼事。」
不過，沃爾克知道白登之子杭特曾為Burisma董事，且沃爾克本人與烏克蘭官員在未公開的聲明中，矢言調查Burisma和2016年美國總統大選。
沃爾克7月19日要求會晤川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)，朱利安尼提及控訴白登及烏克蘭干預2016年美國大選的理論。
他說，感謝多位證人的說辭，他現在瞭解，川普暫緩軍援施壓烏克蘭調查杭特。
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