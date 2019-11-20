親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

高雄鳳山傳母女命案 現場遺留一把刀、死因待查

香港醫護岌岌可危 醫師市長柯文哲為何不聲援？

美烏電話門聽證／挺川派莫里森、沃爾克未護共和黨 反傾向民主黨

2019-11-20 13:13世界日報 編譯陳韻涵／綜合19日電

在共和黨要求下，白宮國家安全會議歐洲和俄羅斯事務主任莫里森(Tim Morrison)與前駐烏克蘭特使沃爾克(Kurt Volker)，19日出席國會眾院彈劾聽證；但他們改變先前對「電話門」的看法，似乎沒有替共和黨護航，反而傾向民主黨的立場，證實了民主黨議員彈劾調查的主要細節。

被視為忠於川普的莫里森，作證時質疑陸軍中校維德曼的「判斷力」，認為維德曼應該直接先向他表達關切。

莫里森是7月25日當天在白宮戰情室聆聽川普和烏克蘭總統澤倫斯基通電話的官員之一；他說，他並不是為了攻擊同事的「人品或廉正」而出席聽證；白宮早前流傳莫里森詆毀NSC烏克蘭事務專家、陸軍中校維德曼的說辭。

莫里森上月卸下NSC職務，出席閉門聽證。他自稱，不認為川普與澤倫斯基的通話為非法或不適當，「我當時擔心這會影響華府政治氣候，而今恐懼成真。」

不過，莫里森也指出，要求烏國調查「並非我們建議總統討論的事」。

沃爾克則修正先前對「電話門」的看法，表示過去不清楚川普總統要求烏克蘭對前總統白登的調查是與軍援掛鉤；他並駁斥川普及其盟友倡議的「陰謀論」，稱認識白登已20多年，為可敬重的男人，並批評川普希望烏克蘭調查白登貪腐的指控，交換阻止俄國侵略的軍援。

沃爾克說：「對白登的指控自私且不可靠，烏克蘭邊境貪腐『貌似有理』；白登貪汙，不可能。」

沃爾克9月底辭去特使職務後，成為首位出席閉門彈劾調查的人；在那之後，許多證人陸續出席聽證，但大多質疑沃爾克稱不知道烏克蘭天然氣公司Burisma與白登有關，以及他不明白川普提出交換條件的論述。

多位白宮與國務院官員在線上聆聽美烏總統談話，但沃爾克並沒有。

沃爾克19日說，他反對暫緩軍事援助，「我不知道其他人認為，調查曾多次發生貪腐醜聞的Burisma，相當於調查白登，這是兩碼事。」

不過，沃爾克知道白登之子杭特曾為Burisma董事，且沃爾克本人與烏克蘭官員在未公開的聲明中，矢言調查Burisma和2016年美國總統大選。

沃爾克7月19日要求會晤川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)，朱利安尼提及控訴白登及烏克蘭干預2016年美國大選的理論。

他說，感謝多位證人的說辭，他現在瞭解，川普暫緩軍援施壓烏克蘭調查杭特。

國安會官員莫里森出席作證。(Getty Images)
國安會官員莫里森出席作證。(Getty Images)
分享

美國前駐烏克蘭特使伏克爾出席作證。(Getty Images)
美國前駐烏克蘭特使伏克爾出席作證。(Getty Images)
分享

烏克蘭川普白宮

相關新聞

川普發言人：歐巴馬職員留惡意便條 咒我們失敗

2019-11-20 13:23

華府熊貓貝貝 坐16小時專機飛回成都

2019-11-20 13:36

美烏電話門聽證／維德曼：川普「要求」調查白登 威廉斯：非要求

2019-11-20 13:15

美烏電話門聽證／維德曼獲邀任烏克蘭國防部長 3度拒絕

2019-11-20 13:14

美烏電話門聽證／川普未推文 改以視頻轟民主黨「政變」

2019-11-20 13:13

美烏電話門聽證／「舉報職責所在」 一身戎裝的維德曼獲全場鼓掌

2019-11-20 13:12

提前健檢引發媒體臆測 川普批媒體病態

2019-11-20 11:05

影／美議員受訪時疑放特大響屁 電視台稱是這聲音

2019-11-20 10:26

史上最快軍機是它！冷戰偵察之王 為何被送進博物館吃灰

2019-11-20 10:00

川普再放話：達不成美中貿易協議 將提升關稅

2019-11-20 04:02

美國務院高官被爆 學經歷全造假

2019-11-20 00:53

以國有錢有票 川普戮力討好

2019-11-20 00:35

以色列屯墾區 美認不違國際法

2019-11-20 00:32

彈劾調查聽證會 白宮官員指美烏總統7月通話不適當

2019-11-19 23:29

費茲傑羅號遇難及倖存水兵家屬 求償日船2.87億

2019-11-19 17:05

國家藝術和人文獎章得主出爐 裘莉父親等8人獲獎

2019-11-19 17:04

民主黨選情不明朗 華郵：初選恐打到明年夏季

2019-11-19 17:02

民主黨第5辯明登場！10強參選人廝殺 布塔朱吉受放大檢視

2019-11-19 17:01

來美國際學生持續減少 川普怪罪學費高

2019-11-19 16:58

讓專業的來！她誤丟訂婚戒指急電垃圾場 10分鐘找回

2019-11-19 15:06

罕見！白宮深夜發聲明重申：川普上周就醫非急診

2019-11-19 14:36

推翻美國40年政策 川普承認以色列屯墾區

2019-11-19 14:31

檢察官老爸讓13歲女兒作餌搜證抓猥褻犯 被痛罵遭調查

2019-11-19 13:49

涉隱瞞為中國大學工作？ 華裔研究員：女學者勒索陷害

2019-11-19 13:49

後座未扣安全帶 全美去年803人死於車禍

2019-11-19 13:45

國會報告：美國未能阻止中國竊取大學智財權

2019-11-19 13:38
看更多

熱門文章

不科學二頭肌！健美選手胡亂注射 差點被迫截肢

2019-11-19 15:17

日本「最可愛女大一生」出爐 搖滾少女配天使笑容奪冠

2019-11-19 21:19

英國貨櫃屍案 越南政府：沒義務免費幫家屬運回遺體

2019-11-19 23:44

插座沒電怒找水電工 他拆開一看超驚訝

2019-11-20 11:36

與「摩托天使」相愛同居 家產被搜刮才知心碎真相

2019-11-19 21:29

大突破！太陽能產生太陽表面四分之一高溫 首度能用於煉鋼

2019-11-20 08:51

噁男假裝殘疾者 招募年輕保母為自己換尿布滿足性慾

2019-11-20 10:06

被罵「蠢材、去死」前豐田職員自殺 職災認定成立

2019-11-19 21:26

川普再放話：達不成美中貿易協議 將提升關稅

2019-11-20 04:02

史上最快軍機是它！冷戰偵察之王 為何被送進博物館吃灰

2019-11-20 10:00

世界上最有錢YouTuber沒有之一 比爾蓋茲拍片感謝粉絲

2019-11-19 20:07

白俄羅斯選美皇后與總統傳不倫戀 當選國會議員

2019-11-19 17:41

已造成200多人失明！智利警方終於停用「鳥彈」

2019-11-20 10:17

再不去就來不及？威尼斯消失的速度比你想像得還快

2019-11-20 08:45

罕見！白宮深夜發聲明重申：川普上周就醫非急診

2019-11-19 14:36

美國務院高官被爆 學經歷全造假

2019-11-20 00:53

荷蘭駛往英國貨船 驚見25偷渡客躲冷凍貨櫃

2019-11-20 09:58

愛上打卡的感覺 這公司超狂設計讓百萬網友想應徵

2019-11-19 21:06

影／白茫茫一片！野火霧霾籠罩雪梨 居民呼吸困難

2019-11-19 16:57

影／危險！眼見無尾熊快被燒死 女子脫上衣奮勇救出

2019-11-20 12:06

驚人啪啪聲…5童開心玩跳繩 卻讓人發毛了

2019-11-20 12:55

貿易專家：期限已過 川普不得依232條款加徵汽車關稅

2019-11-20 08:34

2887天 安倍晉三成在任最久日相

2019-11-20 00:38

影／強轟非洲視障學生出場 牛津辯論社挨轟道歉

2019-11-19 17:54

教你丟東西的日本收納女王開始賣東西啦！

2019-11-19 14:48

川普：若未達成貿易協議 將調高對中關稅

2019-11-20 07:40

美國大使找南韓議員喝咖啡「溝通」多分攤5倍軍費

2019-11-19 23:22

貿易戰重傷日本！10月出口衰退9.2％ 第四季經濟恐更弱

2019-11-20 10:53

彈劾調查聽證會 白宮官員指美烏總統7月通話不適當

2019-11-19 23:29

安倍經濟學三箭 至今「還在飛」

2019-11-20 00:45

亞洲銀行業徵才新指標...博雅教育和寫程式能力

2019-11-20 01:06

讓專業的來！她誤丟訂婚戒指急電垃圾場 10分鐘找回

2019-11-19 15:06

以色列屯墾區 美認不違國際法

2019-11-20 00:32

貿易戰當前也一樣！ 美中企業依然設法加強合作

2019-11-20 00:34

任天堂東京直營店22日開幕 日本第一、全球第二家

2019-11-19 23:50

零售股拖累道瓊指數挫跌102點 科技股助那指再創新高

2019-11-20 07:14

費茲傑羅號遇難及倖存水兵家屬 求償日船2.87億

2019-11-19 17:05

這個金屬兩個月就從五年高點崩落到熊市邊緣

2019-11-20 00:11

川普：美中如未能達成貿易協議 將課更高關稅

2019-11-20 03:25

英39屍貨櫃命案 越南家屬不惜變賣房地運回遺體

2019-11-19 20:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top