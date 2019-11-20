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美烏電話門聽證／維德曼獲邀任烏克蘭國防部長 3度拒絕

2019-11-20 13:14世界日報 編譯潘勛／綜合19日電

出席眾院彈劾川普公開聽證會的美軍中校維德曼19日證實，烏克蘭政府曾三次邀請他出任烏國國防部長，但都遭他拒絕；在聽證會上面對共和黨籍眾議員稱他是「維德曼先生」，他還糾正對方，要求眾議員以軍銜「維德曼中校」稱呼他。

國安會幕僚維德曼中校一身戎裝出席聽證會，成為媒體關注的焦點。(路透)
國安會幕僚維德曼中校一身戎裝出席聽證會，成為媒體關注的焦點。(路透)
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維德曼參加美國特使團，赴烏克蘭慶祝澤倫斯基(Zelensky)總統就職典禮，沒想到基輔當局竟然邀請他出任烏國國防部長；維德曼表示，自己三次都回拒，並向長官報告。

維德曼說，「我一回來，就向指揮系統及相關反情報官員通報(烏國邀他當國防部長)經過。」維德曼表示，烏國官方洽詢他意願時，他不僅十分吃驚，更感覺整件事相當滑稽；他說，對方問他願不願出任國防部長，但是美國陸軍中校官職實在沒那麼高，接受顯赫的國防部長一職，「不太適宜」。

另外，眾院情報委員會共和黨成員、眾議員努尼斯(Devin Nunes，加州)開口質詢維德曼時說，「先生，您在聽證上做證說，您並不認識(烏克蘭電話門)吹哨者。」

對此，佩戴勳章的美軍軍官兼國安全官員的維德曼回應說，「身為軍職人員，請稱我為『中校』。」

努尼斯因此改口，以軍銜稱呼維德曼，再複述自己問題。

44歲的維德曼回答說，自己說不認識吹哨者，確有其事；他接著說，律師曾忠告他，別討論情報界特定人士。

努尼斯及維德曼的問答立即在網上瘋傳，有網民說，「維德曼今早不甩努尼斯」；其他人，包括被判刑定讞的前紐約市警局長柯瑞克(Bernie Kerik)則抨擊維德曼太傲慢。

柯瑞克發推文說：「每個軍職人員都瞧著這傢伙(維德曼)，然後罵道，他這麼傲慢，難怪自以為能騎在總統頭上，對外交政策頤指氣使。」

國防部尼斯烏克蘭

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