美烏電話門聽證／維德曼：川普「要求」調查白登 威廉斯：非要求

2019-11-20 13:15 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合19日電



副總統潘斯的外交政策助理珍妮佛‧威廉斯(Jennifer Williams)，以及國家安全委員會烏克蘭事務專家、陸軍中校維德曼(Lt. Col. Alexander Vindman)19日出席眾議院情報委員會的彈劾聽證，分別指川普總統與烏克蘭總統7月25日的電話內容「不尋常」、「不適當」，但威廉斯拒說川普「要求」烏克蘭調查前副總統白登；議員問他們是否為「反川人士」(Never Trumper)時，兩人都否認。

副總統潘斯的助理威廉斯(左)和國安會幕僚維德曼在眾院彈劾調查公聽會上作證。(美聯社) 分享 facebook

威廉斯和維德曼是第一批出席公開聽證的白宮官員，帶來美烏總統通話的第一手消息。

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威廉斯形容這通電話「不尋常」，指「相關討論涉及國內政治事務」，而非區域外交政策。

她說，考量白登為川普政敵的要素，這通電話的「政治本質令我震驚」，但拒絕臆測川普的動機。

民主黨眾議員海姆斯(Jim Himes)問威廉斯：「妳是否為反川人士？」

她答道：「我不確定知悉反川人士的官方定義。」

海姆斯問：「你是否會這樣形容自己？」

威廉斯說：「不，我不會。」

海姆斯接著問維德曼：「你是否會自稱為反川人士？」

維德曼稍停頓後答道：「眾議員，我會自稱無黨派者。」

維德曼指川普7月25日的通話內容為「要求」，但威廉斯拒絕這麼說。

眾議員賴特克里夫(John Ratcliffe)問：「這不像妳證詞所述，聽到這通要求調查的電話。」

威廉斯說：「我不認為，自己處於比總統形容請求幫忙還要適當的立場，來形容此事。」

賴特克里夫問：「妳沒聽到『要求』？」

威廉斯說：「容我重述，請看通話紀錄。」

賴特克里夫說：「彈劾調查必須清楚、明白且令人信服，若兩人對此通話不同調，不認為這是要求或需要舉報的內容，這不足以推翻6300萬選民的投票結果並彈劾總統。」