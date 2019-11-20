華府熊貓貝貝 坐16小時專機飛回成都

2019-11-20 13:36 世界日報 記者 世界日報 記者 張筠 ╱華盛頓報導



在華府出生的大熊貓貝貝(Bei Bei)19日上午搭乘飛往中國成都的專機，離開華府，華府國家動物園的不少員工送走貝貝後紛紛感到不捨，也有許多民眾在社交媒體上祝福貝貝，表達想念之情。

在華府出生的大熊貓貝貝19日上午搭乘飛往中國成都的專機，離開華府。（國家動物園提供） 分享 facebook

貝貝19日上午9時許登上白色的B777 FedEx專機，機身上印有貝貝的照片，飛機於19日近中午時分起飛，直飛8508哩，近16小時後到達中國成都。

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華府國家動物園的大熊貓飼養員們也到機場歡送貝貝，有兩名員工陪伴貝貝飛至中國；動物園為貝貝準備了66磅的竹子，兩磅的蘋果和水梨，兩袋熊貓餅乾，以及兩磅煮熟的地瓜；達到成都後，貝貝將首先被隔離觀察30天。

貝貝2015年通過人工受孕出生，母親為美香(Mei Xiang)，父親為添添(Tian Tian)，但自貝貝出生後，美香和添添至今沒有再產下新生命，今年的人工受孕未果，華府國家動物園稱，由於美香已達懷孕晚期，未來恐怕難再受孕。

此前，華府國家動物園已連續47年擁有大熊貓，根據中美合作培育項目的規定，在美國出生的熊貓必須在四歲之前送回中國，因此生於2015年8月22日的貝貝今年在華府過完四歲生日後便被送回中國。

添添、美香會續留國家動物園至少到2020年12月；貝貝的哥哥「泰山」和姊姊「寶寶」則已經回到中國。

國家動物園人員19日把為貝貝準備的包括66磅竹子在內的「美食」，搬上專機。(美聯社) 分享 facebook