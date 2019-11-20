影／美議員受訪時疑放特大響屁 電視台稱是這聲音

2019-11-20 10:26 聯合報 編譯 聯合報 編譯 尤寶琪 ／即時報導



美國民主黨加州聯邦眾議員史沃威爾（Eric Swalwell），18日晚間接受《MSNBC》訪問時，疑似在現場連線中放了一個大響屁。影片隨即在網路上熱傳，甚至被戲稱為「放屁門」（fartgate）。史沃威爾事後否認是他放屁，《MSNBC》則聲稱是移動馬克杯摩擦桌面造成的聲音，不過網友們不太相信。

美國民主黨加州聯邦眾議員史沃威爾（Eric Swalwell），18日晚間接受《MSNBC》訪問時，疑似在現場連線中放了一個大響屁。影片隨即在網路上熱傳，甚至被戲稱為「放屁門」（fartgate）。圖片翻攝YouTube/Evening Standard影片 分享 facebook

當時，史沃威爾正在評論川普彈劾案，他說：「目前為止證據無疑顯示，總統利用納稅人的錢來要求烏克蘭幫他在選舉中作弊。」但話還沒說完，背景就傳來一聲清晰、疑似放屁的聲響，而史沃威爾樣子看起來像在憋笑。

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這段影片隨後在網路熱傳，不少網友抓住機會諷刺「（屁）比他的總統參選之路還長」，也有網友指出「他還停頓了一下來放屁」、「那屁似乎還把他往上提了一下」。

史沃威爾事後向媒體否認，放屁的是他，聲稱他甚至沒有聽到放屁聲，但不忘幽默表示「很好笑」。

《MSNBC》一開始並未做出回應，但訪問史沃威爾的節目《Hardball》卻在社群媒體上，貼了一張兩個蜘蛛人指著對方的圖，疑似在暗示什麼。不過圖片幾分鐘後就被刪除。《MSNBC》隨後出面表示，「抱歉要讓陰謀論者失望了，那是移動馬克杯刮到桌子發出的聲音」。