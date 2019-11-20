供需疑慮打壓油價 政治不確定性及財報低迷推升金價
2019-11-20 09:03
經濟日報 編譯林奕榮
／綜合外電
油價周二下跌，因市場擔心全球原油供給過剩，且美中貿易協議進展有限，不利原油需求前景。美國政治不確定性和企業財報不佳，助金價反彈。
布蘭特原油期貨收跌1.53美元或2.5%，結算價報每桶60.91美元。西德州原油期貨收跌1.84美元或3.2%，結算價報每桶55.21美元。
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消息人士表示，俄羅斯不太可能在下個月與其他產油國舉行的會議上同意進一步削減原油產量，但可能致力於延長目前正在執行的減產協議。這項消息導致油價下跌，因投資人擔心原油可能供過於求。
不過，Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch表示，布蘭特油價維持在每桶60美元或以下，將促使OPEC進一步減產，以消除供給過剩。
另外，據傳北京對達成貿易協議的前景並不樂觀，也打壓油價。
金價周二回升至一周高點，因企業財報不佳，川普彈劾案引發政治不確定性，令美股從紀錄高點回落，投資人轉向黃金。
黃金現貨上漲0.3%，報每英兩1,474.65美元。美國黃金期貨收漲0.2%，結算價報每英兩1,474.30美元。
投資人正密切觀望美國聯準會（Fed）即將公布的會議紀錄，RJ O Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示：「投資人希望更了解未來的政策路徑和Fed的立場。股市走低，讓金市獲得提振。」
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