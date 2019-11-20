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美前亞太助卿羅素：台灣不是用來對付中國的籌碼

2019-11-20 08:52聯合報 華盛頓記者張加／即時報導

美國國務院前亞太助卿羅素19日指出，台灣並非用來對付中國大陸的工具或籌碼，美國應支持兩岸關係發展；此外，羅素呼籲北京，不採取任何可能使香港局勢惡化的行動。

羅素（Daniel Russel）19日出席霍普金斯大學高等國際研究院（SAIS）一場討論美日聯盟與印太區域的論壇，會後接受華媒採訪，談及台灣與香港。

被問及美國總統川普對台政策，羅素表示，台灣與台灣人民受到美國各方的尊重與支持，其自身價值及台灣社會對區域的貢獻，都值得美國支持。

羅素指出，台灣不是用來對付中方的工具，也不是可以議價的籌碼；他認為美國的政策應最大程度支持兩岸關係發展，但發展應建立在尊重與支持台灣人民與社會的重要貢獻。

關於香港情勢，羅素說，美國社會與政治各層面都應明確表態，希望北京領導人充分履行他們對「一國兩制」原則的承諾，讓香港維持高度自治。

羅素並說，北京領導階層現在處境艱難，但各種情況都可能讓局勢變得更糟，他認為最重要的是，北京不採取任何使局勢惡化的行動。

而羅素致詞時批評川普政府的亞洲政策，指中國大陸正推動地緣戰略與區域經濟的重大變化，美國政策方向卻普遍被視為削弱對亞洲地區的承諾；羅素表示，美國對亞太地區的態度，彷彿從「再平衡」變成「失去平衡」。

羅素指出，許多亞洲友人認為，美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP）、巴黎氣候協定等舉措，都影響美國信譽。

美國國務院前亞太助卿羅素。華盛頓記者張加／攝影
美國國務院前亞太助卿羅素。華盛頓記者張加／攝影
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