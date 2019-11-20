親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

港警：截至昨深夜近800人離開理大 近300人未滿18歲

貿易專家：期限已過 川普不得依232條款加徵汽車關稅

2019-11-20 08:34經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

貿易法律專家指出，美國總統川普並未在期限內做出決定，不能再根據「232條款」對進口汽車及零件加徵關稅。

1962年貿易擴張法232條款（Section 232 of the Trade Expansion Act of. 1962）規定，若美國商務部認定某些進口產品對國家安全構成威脅，總統可對這些產品課徵關稅，保護美國國防工業基礎。

川普矢言讓美國獲得更公平貿易關係，這項承諾的關鍵之一是對歐洲或日本的汽車加徵進口關稅。川普政府去年5月啟動232條款調查，認定部分進口汽車與汽車配件正在削弱美國國內經濟並可能損害國家安全，揚言將對這些產品徵收最高25%的關稅。

依據規定，調查行動完成後，川普需在90天內決定是否課徵關；這個期限雖已延長到11月14日，但川普仍未採取行動。

美國貿易法庭一項與鋼鐵關稅相關的裁決，也支持川普無法再依232條款課徵汽車關稅的論點。該裁決指出，川普去年試圖把土耳其進口鋼鐵關稅調高一倍時，已超出232條款賦予的期限，無法依這項法律對國外鋼材加徵關稅。

曾任世界貿易組織（WTO）法官的喬治城大學法學教授Jennifer Hillman表示，貿易擴張法對總統以關稅保護國家安全的時間限制有明確的規定，他說：「該法律僅賦予總統採取行動、或者不採取行動然後結案的選擇，沒有其他選項。」

法律專家指出，232條款的期限已過，川普不能依據這項法律對進口汽車加徵關稅。 路...
法律專家指出，232條款的期限已過，川普不能依據這項法律對進口汽車加徵關稅。 路透
分享

川普土耳其公平貿易

相關新聞

彈劾調查聽證會 白宮官員指美烏總統7月通話不適當

2019-11-19 23:29

美前亞太助卿羅素：台灣不是用來對付中國的籌碼

2019-11-20 08:52

川普再放話：達不成美中貿易協議 將提升關稅

2019-11-20 04:02

美國務院高官被爆 學經歷全造假

2019-11-20 00:53

以國有錢有票 川普戮力討好

2019-11-20 00:35

費茲傑羅號遇難及倖存水兵家屬 求償日船2.87億

2019-11-19 17:05

國家藝術和人文獎章得主出爐 裘莉父親等8人獲獎

2019-11-19 17:04

民主黨選情不明朗 華郵：初選恐打到明年夏季

2019-11-19 17:02

民主黨第5辯明登場！10強參選人廝殺 布塔朱吉受放大檢視

2019-11-19 17:01

來美國際學生持續減少 川普怪罪學費高

2019-11-19 16:58

讓專業的來！她誤丟訂婚戒指急電垃圾場 10分鐘找回

2019-11-19 15:06

罕見！白宮深夜發聲明重申：川普上周就醫非急診

2019-11-19 14:36

推翻美國40年政策 川普承認以色列屯墾區

2019-11-19 14:31

檢察官老爸讓13歲女兒作餌搜證抓猥褻犯 被痛罵遭調查

2019-11-19 13:49

涉隱瞞為中國大學工作？ 華裔研究員：女學者勒索陷害

2019-11-19 13:49

後座未扣安全帶 全美去年803人死於車禍

2019-11-19 13:45

國會報告：美國未能阻止中國竊取大學智財權

2019-11-19 13:38

推翻40年政策！ 川普認定以色列屯墾區不違反國際法

2019-11-19 09:13

Fed主席鮑爾今年第二度晉見川普 廣泛談經濟未聞火藥味

2019-11-19 06:33
看更多

熱門文章

舊金山房價被玩壞！雙薪家庭憂成遊民 「谷歌蘋果害的」

2019-11-19 10:00

不科學二頭肌！健美選手胡亂注射 差點被迫截肢

2019-11-19 15:17

第3次！ 美對華為禁令豁免再延長90日 華為老董回嗆一句話

2019-11-19 13:52

日本「最可愛女大一生」出爐 搖滾少女配天使笑容奪冠

2019-11-19 21:19

妻子性交後過敏性休克險死 竟因丈夫精液含有盤尼西林

2019-11-19 09:32

台灣餐飲外送員4成5為大學以上學歷 最大誘因是薪資

2019-11-19 13:23

英國貨櫃屍案 越南政府：沒義務免費幫家屬運回遺體

2019-11-19 23:44

與「摩托天使」相愛同居 家產被搜刮才知心碎真相

2019-11-19 21:29

川普再放話：達不成美中貿易協議 將提升關稅

2019-11-20 04:02

被罵「蠢材、去死」前豐田職員自殺 職災認定成立

2019-11-19 21:26

「中國女婿」祖克柏頻給負評 陸網友罵「背後捅丈人」

2019-11-19 12:22

衛報：香港反送中示威「世人都在看」 提高了蔡英文連任希望

2019-11-19 12:23

罕見！白宮深夜發聲明重申：川普上周就醫非急診

2019-11-19 14:36

白俄羅斯選美皇后與總統傳不倫戀 當選國會議員

2019-11-19 17:41

世界上最有錢YouTuber沒有之一 比爾蓋茲拍片感謝粉絲

2019-11-19 20:07

聞腋下測試止汗劑除臭劑 男年賺6000萬

2019-11-19 09:33

年底該不該進場？ 不妨先停看聽一個統計兩個建議

2019-11-19 13:22

影／白茫茫一片！野火霧霾籠罩雪梨 居民呼吸困難

2019-11-19 16:57

美國務院高官被爆 學經歷全造假

2019-11-20 00:53

影／強轟非洲視障學生出場 牛津辯論社挨轟道歉

2019-11-19 17:54

教你丟東西的日本收納女王開始賣東西啦！

2019-11-19 14:48

愛上打卡的感覺 這公司超狂設計讓百萬網友想應徵

2019-11-19 21:06

檢察官老爸讓13歲女兒作餌搜證抓猥褻犯 被痛罵遭調查

2019-11-19 13:49

2887天 安倍晉三成在任最久日相

2019-11-20 00:38

抖音成功打入美國市場後欲「脫中」內部討論切割辦法

2019-11-19 09:33

太陽能大突破！產生太陽表面四分之一高溫 能煉鋼

2019-11-20 08:51

冷清！ 杜拜航空展首日 僅賣2架飛機

2019-11-19 13:13

美國大使找南韓議員喝咖啡「溝通」多分攤5倍軍費

2019-11-19 23:22

彈劾調查聽證會 白宮官員指美烏總統7月通話不適當

2019-11-19 23:29

讓專業的來！她誤丟訂婚戒指急電垃圾場 10分鐘找回

2019-11-19 15:06

經濟牌奏效 安倍明天成為日本憲政史在任最長首相

2019-11-19 09:47

新聞眼／中美貿易談判走向 3種聲音

2019-11-19 13:53

以色列屯墾區 美認不違國際法

2019-11-20 00:32

福特推出首輛全電動多功能車 充一次電可跑230到300哩

2019-11-19 13:41

川普：若未達成貿易協議 將調高對中關稅

2019-11-20 07:40

貿易戰當前也一樣！ 美中企業依然設法加強合作

2019-11-20 00:34

費茲傑羅號遇難及倖存水兵家屬 求償日船2.87億

2019-11-19 17:05

亞洲銀行業徵才新指標...博雅教育和寫程式能力

2019-11-20 01:06

禁售令生變！ 美國第三度延後對華為「斷供」

2019-11-19 10:34

川普：美中如未能達成貿易協議 將課更高關稅

2019-11-20 03:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top