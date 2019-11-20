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零售股拖累道瓊指數挫跌102點 科技股助那指再創新高

2019-11-20 07:14經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

美股周二漲跌互見，零售股拖累道瓊指數從紀錄高點回落，大型科技股上漲，推動那斯達克指數再創新高。

道瓊工業指數下跌102.2點或0.36%，報27,934.02點；標普500指數下跌1.85點或0.06%，至3,120.18點；那斯達克指數上漲20.72點或0.24%，報8,570.66點。

零售商家得寶和科爾百貨的財測令人失望，加劇投資人對消費者支出和美國經濟的擔憂；此外，且美中貿易爭端遲遲未能解決，美國總統川普周二表示，如果不能與北京達成協議，將提高對中國輸美產品的關稅。

家得寶今年第二度下調2019年營收展望，股價下跌5.4%，拖累標普500指數和道瓊指數。柯爾百貨股價暴跌19.5%，因該公司大幅下調年度獲利預期，同店銷售和獲利預期均不如分析師預估。

臉書、博通和特斯拉等大型科技公司股價上漲，推升那斯達克指數。

Commonwealth Financial Network的首席投資官Brad McMillan表示：「投資人仍在消化美中貿易談判的進展，也密切關注美國消費者是否能夠繼續支持經濟成長。」此外，川普彈劾調查的進度，也增加市場的不確定性。

標普500指數中，非必需消費品類股指數下跌0.97%。標普500零售股指數.下跌1.24%。跌幅最大的是能源類股，下跌1.5%，主因投資人擔心美中貿易談判缺乏進展將影響全球石油供給過剩和需求。

市場也正等待本周三公布的聯準會（Fed）會議紀錄，從中尋找有關Fed貨幣政策立場的更多細節。

零售股下滑，拖累美股道瓊指數周二從紀錄高點回落。 路透
零售股下滑，拖累美股道瓊指數周二從紀錄高點回落。 路透
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標普川普道瓊指數那斯達克Fed

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