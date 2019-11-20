川普再放話：達不成美中貿易協議 將提升關稅
2019-11-20 04:02
聯合報 華盛頓記者張加
／即時報導
美國總統川普19日再度提出，若美中無法達成貿易協議，則他將提升對中國大陸輸美商品加徵的關稅。
川普19日在內閣會議談及美中貿易談判進展指出，中國大陸得要達成他滿意的協議，若中方無法達成，那就算了；川普稱，他與中方關係良好，但若雙方無法達成協議，他將會把關稅提升更高。
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川普與中國大陸國家主席習近平原定11月中在智利舉行的亞太經合組織（APEC）峰會見面，並簽署第一階段貿易協議，但智利宣布取消主辦APEC峰會，雙方目前尚未決定「川習會」時間與地點。
中國大陸商務部16日指出，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表賴海哲、財政部長米努勤通話；雙方圍繞第一階段協議的各自核心關切進行了建設性的討論，並將繼續保持密切交流。
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