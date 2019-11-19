彈劾調查聽證會 白宮官員指美烏總統7月通話不適當

2019-11-19 23:29 聯合報 華盛頓記者 聯合報 華盛頓記者 張加 ／即時報導



美國國會眾議院19日舉行總統川普的彈劾調查公開聽證會，副總統潘斯顧問威廉斯（Jennifer Williams）出席作證。 分享 facebook 美國國會眾議院19日舉行總統川普的彈劾調查公開聽證會，副總統潘斯顧問威廉斯指出，川普與烏克蘭總統澤倫斯基7月25日的通話「不尋常」；國安會歐洲事務主任文德曼則說，他擔憂川普與澤倫斯基7月25日的通話內容不適當，可能影響美國國安。

川普被控濫用職權要求澤倫斯基調查政敵、前副總統拜登之子杭特・拜登（Hunter Biden）的「電話門」風暴持續，民主黨掌控的眾院9月底啟動彈劾調查，經閉門聽證後，本月陸續舉行公開聽證會。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

國務院負責烏克蘭事務的副助理國務卿肯特（George Kent）與駐烏克蘭代理大使泰勒（William Taylor）本月13日出席聽證會，被川普撤換的美國駐烏克蘭前大使尤凡諾維契（Marie Yovanovitch）15日接著上陣；本周則將連續舉行三場公開聽證會，19日上午由威廉斯（Jennifer Williams）、文德曼（Alexander Vindman），下午由前烏克蘭特使沃爾克（Kurt Volker）、國安會議歐洲和俄羅斯事務主任莫里森（Timothy Morrison）出席作證。

威廉斯在聽證會表示，她發現川普與澤倫斯基7月25日的通話內容不尋常，因為這與她所聽過總統其它的通話內容不同，這通電話似乎涉及國內政治事務。

文德曼則說，他對於川普與澤倫斯基7月25日的通話感到憂心，他所聽到的內容不適當，「美國總統要求外國政府調查美國公民與政敵是不適當的」。

文德曼指出，若烏克蘭調查美國2016年總統大選、拜登家族及Burisma公司，會被解讀為出於政黨所為，將影響烏克蘭所獲美國兩黨支持。

文德曼並說，基於責任感，他向國安會首席法律顧問艾森柏格（John Eisenberg）通報，並提出他對該通電話內容的關切，因為這對美國國安具重大影響。

文德曼的證詞還談及家人離開俄羅斯，在美國開始新生活的故事，父親帶他到一個讓孩子可以不用在擔心害怕之下成長，且可自由表達自我的地方；文德曼感謝父親到美國的勇敢決定。