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彈劾調查聽證會 白宮官員指美烏總統7月通話不適當

2019-11-19 23:29聯合報 華盛頓記者張加／即時報導

美國國會眾議院19日舉行總統川普的彈劾調查公開聽證會，副總統潘斯顧問威廉斯（Je...
美國國會眾議院19日舉行總統川普的彈劾調查公開聽證會，副總統潘斯顧問威廉斯（Jennifer Williams）出席作證。
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美國國會眾議院19日舉行總統川普的彈劾調查公開聽證會，副總統潘斯顧問威廉斯指出，川普與烏克蘭總統澤倫斯基7月25日的通話「不尋常」；國安會歐洲事務主任文德曼則說，他擔憂川普與澤倫斯基7月25日的通話內容不適當，可能影響美國國安。

川普被控濫用職權要求澤倫斯基調查政敵、前副總統拜登之子杭特・拜登（Hunter Biden）的「電話門」風暴持續，民主黨掌控的眾院9月底啟動彈劾調查，經閉門聽證後，本月陸續舉行公開聽證會。

國務院負責烏克蘭事務的副助理國務卿肯特（George Kent）與駐烏克蘭代理大使泰勒（William Taylor）本月13日出席聽證會，被川普撤換的美國駐烏克蘭前大使尤凡諾維契（Marie Yovanovitch）15日接著上陣；本周則將連續舉行三場公開聽證會，19日上午由威廉斯（Jennifer Williams）、文德曼（Alexander Vindman），下午由前烏克蘭特使沃爾克（Kurt Volker）、國安會議歐洲和俄羅斯事務主任莫里森（Timothy Morrison）出席作證。

威廉斯在聽證會表示，她發現川普與澤倫斯基7月25日的通話內容不尋常，因為這與她所聽過總統其它的通話內容不同，這通電話似乎涉及國內政治事務。

文德曼則說，他對於川普與澤倫斯基7月25日的通話感到憂心，他所聽到的內容不適當，「美國總統要求外國政府調查美國公民與政敵是不適當的」。

文德曼指出，若烏克蘭調查美國2016年總統大選、拜登家族及Burisma公司，會被解讀為出於政黨所為，將影響烏克蘭所獲美國兩黨支持。

文德曼並說，基於責任感，他向國安會首席法律顧問艾森柏格（John Eisenberg）通報，並提出他對該通電話內容的關切，因為這對美國國安具重大影響。

文德曼的證詞還談及家人離開俄羅斯，在美國開始新生活的故事，父親帶他到一個讓孩子可以不用在擔心害怕之下成長，且可自由表達自我的地方；文德曼感謝父親到美國的勇敢決定。

國安會烏克蘭川普

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