費茲傑羅號遇難及倖存水兵家屬 求償日船2.87億

2019-11-19 17:05 世界日報 編譯樊蕙／綜合18日電



美艦「費茲傑羅號」遇難官兵家屬 向日本船東求償2.87億美元 美聯社 分享 facebook 海軍飛彈驅逐艦「費茲傑羅號」(USS Fitzgerald)與一艘貨櫃船2017年6月17日在日本外海相撞，造成七名水兵喪命；倖存者與死者家屬18日對貨櫃船所屬船東「日本郵船株式會社」(NYK Line)提出上訴求償。

七名罹難水兵家屬與40名倖存水兵與家屬，18日向路易斯安納州聯邦法院提出上訴；訴狀稱NYK Line對「ACX Crystal號的導航與運作有最大的責任」，求償金額達2億8700萬元。

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訴狀中詳細描述事發當時狀況、以及艦上人員當下感受到的驚恐與慌張；兩艘船在擁擠水域航行時對撞，導致費茲傑羅號船身破裂，水淹進兩間住艙，當時近300名官兵正就寢，被撞區域許多水兵緊急逃生。

及時逃出的生還者史默夏(Jackson Schrimsher)回憶，當下一道「水牆」朝他襲來，他連忙衝至一處艙口蓋逃出；訴狀寫道：「當時遭倒塌置物櫃壓住，被另一名水兵拉出；在逃到左舷艙口蓋時，全身已被淹沒，把手透過艙口蓋伸出水面後，才被救起」。

訴狀指控菲籍貨輪「ACX Crystal號」人員沒有遵循流程、警告船上人員與鄰近船隻危險即將發生；訴狀稱操船人員直到事發前一分鐘才取消自動駕駛狀態來躲避相撞，更沒有發出任何短笛聲警告，提醒費茲傑羅號該船的位置。

原告律師史洛斯(David Schloss)在聲明中稱，這起海事「完全是可以避免的」。

訴狀稱：「罹難水兵中沒有人因為最初的撞擊而喪生；相反地，從衝撞發生一直到溺斃之前，所有罹難者都曾神智清醒地經歷極大的痛苦折磨，以及瀕死的恐懼。」

該起事件為美國海軍在2017年夏季發生的兩起死亡事故之一；當年8月21日，美軍驅逐艦「馬侃號」(USS John S. McCain)在新加坡附近海域與油輪相撞，造成船上10人喪生。