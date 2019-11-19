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國家藝術和人文獎章得主出爐 裘莉父親等8人獲獎

2019-11-19 17:04世界日報 編譯陳韻涵／綜合18日電

白宮宣布國家藝術和人文獎章得主/ 包括安潔莉娜裘莉的父親 曾形容川普是「本世紀最...
白宮宣布國家藝術和人文獎章得主/ 包括安潔莉娜裘莉的父親 曾形容川普是「本世紀最偉大的總統」 美聯社
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白宮17日宣布國家藝術獎(National Medal of Arts)和國家人文獎(National Humanities Medal)得獎名單，兩個獎項分別有四名得主或機構，包括曾獲奧斯卡獎的演員強沃特(Jon Voight)、歌手艾莉森克勞斯(Alison Krauss)和作家帕特森(James Patterson)。

這是川普總統就任以來首次頒發國家藝術和人文獎章，他將於21日在白宮主持頒獎典禮。

安潔莉娜裘莉的父親強沃特，是川普在好萊塢的少數高調支持者，他曾形容川普是「本世紀最偉大的總統」。

川普也很尊敬美軍樂隊，該樂隊經常在白宮活動中表演。

獲頒國家藝術獎的得主分別為艾莉森克勞斯、洛克菲勒(Sharon Percy Rockefeller)、美軍樂隊和強沃特。

白宮肯定艾莉森克勞斯「對美國音樂做出非凡貢獻」，卻在宣布得獎名單時拼錯她的姓名。

白宮稱讚洛克菲勒「扮演藝術先驅的角色，鼎力支持慈善活動並成為公共政策領域新想法或政策的先驅」，肯定美軍樂隊「具體化傑出音樂，並報效國家」。

強沃特則獲得「以精湛演技演繹各個角色」的美譽，他曾在1969年獲得奧斯卡金像獎最佳影片的「午夜牛郎」(Midnight Cowboy)中演出，並於1978年因為「返鄉」(Coming Home)獲得最佳男主角。

在國家人文獎方面，得主分別為克萊蒙特研究所(Claremont Institute)、德瑞莎‧羅薩諾‧榮(Teresa Lozano Long)、歐康諾(Patrick O`Connell)和派特森(James Patterson)。

白宮形容克萊蒙特研究所為「國家創立基礎的擁護者、豐富美國人的心志」，感謝德瑞莎‧羅薩諾‧榮「支持藝術並透過獎學金和慈善促進機會教育」。

白宮肯定米其林三星餐廳小華盛頓酒店(Inn at Little Washington)的主廚歐康諾「成為我們時代最偉大的主廚之一」，盛讚派特森為「我們時代最偉大的美國作家之一」。

派特森曾撰寫關於億萬富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)的書，書中多次提及川普；艾普斯坦仲介未成年少女賣淫，卻在獄中自殺身亡。

白宮宣布國家藝術和人文獎章得主/ 包括安潔莉娜裘莉的父親 曾形容川普是「本世紀最...
白宮宣布國家藝術和人文獎章得主/ 包括安潔莉娜裘莉的父親 曾形容川普是「本世紀最偉大的總統」 美聯社
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