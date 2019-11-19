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民主黨選情不明朗 華郵：初選恐打到明年夏季

2019-11-19 17:02世界日報 編譯樊蕙／綜合18日電

華郵分析：民主黨總統候選人恐難產。 美聯社
華郵分析：民主黨總統候選人恐難產。 美聯社
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民主黨首場初選倒數不到三個月，但選情至今仍不明朗，沒有一位參選人民調支持度超過30%；至少有四位參選人爭取愛阿華州黨代表的支持；據悉，有些參選人已開始規畫長期抗戰，直至明年7月的民主黨全國代表大會前數周。

「華盛頓郵報」分析，民主黨人普遍擔心黨內的活力與動盪，加上亟欲擊敗川普總統的熱情，恐導致分裂而非團結；儘管有些人覺得，艱難的初選反而能強化最終候選人的實力，但也有人怕這樣下去民主黨陣營無法擊敗川普。

一位匿名資深策士說：「我從未見過這樣的情況，到全國代表大會前還沒有一個參選人能取得多數黨代表支持、可能性從來沒有這麼高。」

民主黨初選於明年2月3日的愛阿華州黨團會議開跑，緊接著在新罕布夏州、內華達州、與南卡羅來納州激戰；這些州的人口統計資料各異，所以最後可能有三到四位參選人出線。

到了3月3日「超級星期二」當天，逾12個州都將投票，包括代表名額眾多的德州與加州。

總統提名初選的第一階段往往是期望的競爭，比的是無形的概念，例如話題性、氣勢與活力；第二階段從2月3日開始，比的就是實際的數字，特別是「15%」。

參選人必須在各州與各國會選區都取得15%的黨代表支持，才能晉級民主黨全國代表大會；黨內資深策略師說，若有三人取得15%的黨代表支持，全國代表大會恐成「協商大會」。

政治專家說，更可能的情況是，參選人將在全國代表大會前數周就開始進行協商，等到大會在7月13至16日在威斯康辛州密爾瓦基市舉行時，最終提名人選即可望明確。

為了避免選情過於分裂，民主黨領袖與倡議人士可能會試圖提早針對提名選達成協議；逾半數的現有「宣誓代表」都將在3月連續三個星期二選定支持人選，可望將初選重點放在呼籲全黨團結上。

民主黨川普愛阿華州

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