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民主黨第5辯明登場！10強參選人廝殺 布塔朱吉受放大檢視

2019-11-19 17:01世界日報 編譯陳韻涵／綜合18日電

布塔朱吉受放大檢視。 美聯社
布塔朱吉受放大檢視。 美聯社
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民主黨第五輪總統初選辯論會20日晚間9點到11點在亞特蘭大的泰勒裴瑞製片廠(Tyler Perry Studios)登場，此次將有十人登台，除了民調領先的前副總統白登(Joe Biden)和聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)等，還有華裔企業家楊安澤(Andrew Yang)。

這兩場辯論會由MSNBC新聞頻道和華盛頓郵報(WP)主辦，分別由MSNBC節目「瑞秋‧麥杜秀」的主持人瑞秋‧麥杜(Rachel Maddow)、國家廣播公司(NBC)首席外交記者安卓亞‧密契爾(Andrea Mitchell)、NBC白宮記者克莉絲汀·維爾克(Kristen Welker)，以及華郵白宮記者艾敘里‧帕克(Ashley Parker)共同主持；節目在MSNBC頻道與直播、華郵網站和應用程式，以及NBC新聞播放，另可透過SiriusXM廣播118頻道和TuneIn收聽。

此次辯論的時機恰逢眾院彈劾公開聽證議程；華盛頓大學(UW)歷史教授瑪格莉特‧歐瑪拉(Margaret O`Mara)說：「如今有更大的電視活動，辯論相形遜色；這攸關可能彈劾2020年潛在候選人，存在威脅；許多參選人是現任參議員，若此案提交參院，參議員將有決定權。」

此次辯論預料將是溫和派與進步派的對峙，溫和派代表為白登、印第安納州南灣市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)和聯邦參議員柯洛布查(Amy Klobuchar)；進步派代表則為聯邦參議員華倫和桑德斯(Bernie Sanders)。

RealClearPolitics於16日公布的民調顯示，前五名分別為白登(26%)、華倫(20.8%)、桑德斯(17.8%)、布塔朱吉(8%)和聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris，5.3%)，其他人的民調都不及3%。

此次辯論較10月的第四輪辯論減少兩人，分別為1日退選的前聯邦眾議員歐洛克(Beto O`Rourke)，以及首次錯失辯論資格的住房及城市發展部前部長卡斯楚(Julian Castro)。

另外，聯邦參議員布克(Cory Booker)和菟西‧蓋芭(Tulsi Gabbard)、億萬富豪史泰爾(Tom Steyer)及楊安澤等四人至今尚未跨過參加12月第六輪辯論的資格。

下次辯論的資格門檻為，在民主黨認可四項民調取得至少4%支持，訪查區間為10月16日到12月12日，或在兩個初選中贏得至少6%支持；此外，參選人必須獲得至少20萬個獨立捐款人，並在至少20州吸引最少800名獨立募款人。

民主黨第五輪總統初選辯論會20日晚間9點到11點在亞特蘭大的泰勒裴瑞製片廠(Ty...
民主黨第五輪總統初選辯論會20日晚間9點到11點在亞特蘭大的泰勒裴瑞製片廠(Tyler Perry Studios)登場。 美聯社
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