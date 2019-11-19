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來美國際學生持續減少 川普怪罪學費高

2019-11-19 16:58世界日報 編譯林梅婕／綜合報導

來美外國學生持續減少 川普怪學費太高 美聯社
來美外國學生持續減少 川普怪學費太高 美聯社
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根據國際教育協會(IIE)最新統計數據，2018年大學秋季註冊的國際學生和去年相比減少了1%，而前年和大前年也分別下滑了7%和3%。

國際學生數量逾10年來首次呈現下滑趨勢，川普執政團隊將其原因怪罪於學費高漲，而非美國政治情勢。

這種趨勢對許多仰賴外籍生高額學費的許多大學關切，部分學院也批評川普總統對移民的言辭趕跑學生，不過負責撰寫這份報告的國務院排除此觀點。

國務院教育與文化事務局副局長卡薩格蘭澄清，無法負擔美國院校的高額學費，才是國際學生遞減的主因。

卡薩格蘭說，國際學生和過去歐巴馬主政時期的比率相去不遠，甚至在川普上台後還有回升的趨勢；卡薩格蘭也向記者強調：「今年的下滑趨勢相較去年減緩許多，川普的執政更促進國際學生的流動率。」

雖然國際學生減少了，但統計數據顯示畢業後留在美國接受專業訓練的學生比率較以往提升許多；2018年有超過22萬的學生在畢業後獲得專業實習的許可，比2017年增加了10%。

中國目前仍有許多留學生選擇前往美國，但是人數比率上升的幅度已不如以往；2018年申請到美國的中國留學生比2017年上升不到2%，甚至有一些學校發現中國留學生人數大幅下降。

除了中國留學生之外，來自南韓、日本、墨西哥和沙烏地阿拉伯的留學生比率也大幅銳減；但同時亞洲、拉丁美洲和非洲的留學生比率卻增加，來自巴西和孟加拉的留學生甚至增加10%。

留學生川普國務院

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