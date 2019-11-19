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Google跨足醫療領域惹隱私疑慮 美國會要求簡報

2019-11-19 15:13中央社 舊金山18日綜合外電報導

谷歌公司（Google）現代化醫療體系的計畫讓這家網路巨擘得以取得數以百萬計人的醫療資料，美國國會一個委員會今天要求聽取簡報。

聯邦眾議院能源暨商務委員會（Energy andCommerce Committee）今天對Google與其夥伴Ascension的負責人送出信函，要求他們在12月6日前提出簡報。

總部設在加州的Google上週披露代號「南丁格爾」（Nightingale）的計畫，顯然是向1850年代克里米亞戰爭（Crimean War）期間親赴戰地照顧傷兵、把護理轉為一項專業的佛羅倫斯．南丁格爾（FlorenceNightingale）致敬。

Google和Ascension的合作，包括把資料和分析搬到Google的雲端，Ascension也可運用Google運算工具，讓員工在不同地點即時祕密溝通和合作。

Google回應法新社詢問時表示：「我們很樂於配合，回答與此計畫相關的任何問題。」

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