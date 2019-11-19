親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

「不會對不起栽培我的黨」 謝龍介宣布留國民黨不分區

東奧一線生機：六搶一的機會，中華職棒的難題

罕見！白宮深夜發聲明重申：川普上周就醫非急診

2019-11-19 14:36聯合報 編譯馮克芸／即時報導

美國總統川普16日搭乘總統座車，前往華特里德陸軍醫療中心（Walter Reed National Military Medical Center）且停留約2小時，引發各方連番猜疑他的健康出問題，白宮18日晚間再度發聲明澄清，那只是例行體檢。

由於川普的上述行程並未在事前列入公開行程，而此時距他上次體檢僅9個月，許多人都在猜，是否川普有什麼未曾對外宣布的健康問題。

白宮18日發出一份備忘錄，紐約時報稱之為「罕見的深夜聲明」，川普的醫師、美國海軍指揮官康利（Sean P. Conley）在備忘錄中說，川普上周是「計畫中的短暫檢查」，屬例行體檢的一部分，並無外傳的胸痛，「也未因任何緊急問題接受評估或治療」，「特別是，他並未接受任何心臟或神經專科評估。」

康利還說，這項檢查之所以未事先宣布，是因為「時程安排上的諸多不確定」，但他對此未進一步說明。

康利也沒提到，川普是否接受了例行的結腸鏡檢查。去年1月，川普的醫師曾說，川普在下一次定期體檢時要做結腸鏡檢查，但今年2月時，醫師未說是否已做過這項檢查。

美國總統川普16日搭乘總統座車，前往華特里德陸軍醫療中心。圖為總統車隊在醫療中心...
美國總統川普16日搭乘總統座車，前往華特里德陸軍醫療中心。圖為總統車隊在醫療中心外等候。美聯社
分享

川普

相關新聞

檢察官老爸讓13歲女兒作餌搜證抓猥褻犯 被痛罵遭調查

2019-11-19 13:49

讓專業的來！她誤丟訂婚戒指急電垃圾場 10分鐘找回

2019-11-19 15:06

推翻美國40年政策 川普承認以色列屯墾區

2019-11-19 14:31

涉隱瞞為中國大學工作？ 華裔研究員：女學者勒索陷害

2019-11-19 13:49

後座未扣安全帶 全美去年803人死於車禍

2019-11-19 13:45

國會報告：美國未能阻止中國竊取大學智財權

2019-11-19 13:38

推翻40年政策！ 川普認定以色列屯墾區不違反國際法

2019-11-19 09:13

Fed主席鮑爾今年第二度晉見川普 廣泛談經濟未聞火藥味

2019-11-19 06:33

潘斯助理作證 川普推特狂批

2019-11-19 04:39

恐選票流失 據報川普擱置電子菸禁令

2019-11-19 02:52

服務生弄髒3萬美元愛馬仕包 俱樂部挨告

2019-11-19 01:27

福斯新聞網：奧克拉荷馬州槍擊 3死

2019-11-19 01:16

加州槍案四死六傷 受害者皆亞裔男

2019-11-19 00:36

川普在劫難逃？9度神準預測美大選教授：他逃不過彈劾

2019-11-18 19:20

美民主黨初選 黑馬布塔朱吉竄出

2019-11-18 14:22

用食物反擊！ 前政治顧問在白宮旁邊開「移民餐廳」

2019-11-18 14:21

民主黨嗆川普：別推特放話 來聽證會

2019-11-18 14:19

絕命毒師！ 2化學教授實驗室製毒被捕

2019-11-18 13:48

揚言血洗校園 佛州狂生獲釋家長驚

2019-11-18 13:45

美南加校園槍案 燭光悼受害者

2019-11-18 13:20

美加州又爆槍擊！槍手闖進家庭後院掃射 4死6傷

2019-11-18 13:58
看更多

熱門文章

泰國70歲總裁完成人生首次大婚 迎娶小50歲美嬌娘

2019-11-18 21:12

川普在劫難逃？9度神準預測美大選教授：他逃不過彈劾

2019-11-18 19:20

舊金山房價被玩壞！雙薪家庭憂成遊民 「谷歌蘋果害的」

2019-11-19 10:00

日本71歲婦女不堪照顧壓力 勒死公婆丈夫

2019-11-18 18:00

對華為禁售寬限期 美再延90天

2019-11-19 05:49

到大阪追夢因太胖恥笑 她怒減35kg變可愛美少女

2019-11-18 18:05

遭上司羞辱「替代品多的是」 他怒辭職後劇情神展開

2019-11-18 17:04

福特野馬SUV 閃電席捲電動車市場

2019-11-19 02:03

工資為何漲不動？因為勞工不願換工作

2019-11-18 22:00

服務生弄髒3萬美元愛馬仕包 俱樂部挨告

2019-11-19 01:27

妻子性交後過敏性休克險死 竟因丈夫精液含有盤尼西林

2019-11-19 09:32

路透最新：華為豁免令今到期 美政府計畫延90天

2019-11-18 16:09

潘斯助理作證 川普推特狂批

2019-11-19 04:39

川普想見金正恩 北韓：不會給川普任何東西 除非有回報

2019-11-18 17:14

衛報：香港反送中示威「世人都在看」 提高了蔡英文連任希望

2019-11-19 12:23

「中國女婿」祖克柏頻給負評 陸網友罵「背後捅丈人」

2019-11-19 12:22

新加坡貿工部長評香港：人民買得起房 是社會穩定基礎

2019-11-18 23:45

影／賓客婚禮上大亂鬥 酒店員工PO影片上網遭斥侵犯隱私

2019-11-18 16:01

推翻40年政策！ 川普認定以色列屯墾區不違反國際法

2019-11-19 09:13

北京瞭望／中美談判走向 三種聲音

2019-11-18 23:59

無視貿易利空 美股指數續創新高

2019-11-19 05:51

影／喵皇陪搭車！烏克蘭貓咪計程車 貓奴也瘋狂

2019-11-18 17:50

法國吊橋崩塌意外 1死多人失蹤

2019-11-18 22:39

美股再創新高 投資人持續關注美中貿易談判進展

2019-11-19 07:05

波音與空巴 大型客機賣相變差

2019-11-19 00:12

美元走貶 鮑爾見川普 中方對川普簽協議態度存疑

2019-11-19 07:48

加州槍案四死六傷 受害者皆亞裔男

2019-11-19 00:36

第3次！ 美對華為禁令豁免再延長90日 華為老董回嗆一句話

2019-11-19 13:52

英國大主教揶揄強生：移民若採積分制 連耶穌都來不了

2019-11-19 08:57

杜拜航空展首日 僅賣兩架飛機

2019-11-19 00:11

抖音成功打入美國市場後欲「脫中」內部討論切割辦法

2019-11-19 09:33

大摩：明年美股可能不如日股、新興市場　

2019-11-18 18:08

報導中國惹惱當局 萬那杜拒絕記者回家

2019-11-18 23:38

日本電子支付比率提高 但現金依然為王

2019-11-18 21:45

駐韓軍費漲5倍 南韓現反美潮

2019-11-19 00:32

新加坡非石油出口 連八黑

2019-11-19 00:06

勞工不跳槽 拖累薪資漲不動

2019-11-19 00:09

蘋果AirPods拔得頭籌 成為美國青少年最想要的耶誕禮物

2019-11-19 00:47

北韓向川普要回報 韓聯社：嘴硬心軟

2019-11-18 22:01

經濟牌奏效 安倍明天成為日本憲政史在任最長首相

2019-11-19 09:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top