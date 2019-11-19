罕見！白宮深夜發聲明重申：川普上周就醫非急診

2019-11-19 14:36 聯合報 編譯 聯合報 編譯 馮克芸 ／即時報導



美國總統川普16日搭乘總統座車，前往華特里德陸軍醫療中心（Walter Reed National Military Medical Center）且停留約2小時，引發各方連番猜疑他的健康出問題，白宮18日晚間再度發聲明澄清，那只是例行體檢。

由於川普的上述行程並未在事前列入公開行程，而此時距他上次體檢僅9個月，許多人都在猜，是否川普有什麼未曾對外宣布的健康問題。

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白宮18日發出一份備忘錄，紐約時報稱之為「罕見的深夜聲明」，川普的醫師、美國海軍指揮官康利（Sean P. Conley）在備忘錄中說，川普上周是「計畫中的短暫檢查」，屬例行體檢的一部分，並無外傳的胸痛，「也未因任何緊急問題接受評估或治療」，「特別是，他並未接受任何心臟或神經專科評估。」

康利還說，這項檢查之所以未事先宣布，是因為「時程安排上的諸多不確定」，但他對此未進一步說明。