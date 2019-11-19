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讓專業的來！她誤丟訂婚戒指急電垃圾場 10分鐘找回

2019-11-19 15:06聯合新聞網 綜合報導

當地工作人員喬瑟蘇杜對於能夠找回戒指非常感動。圖／WFAA
當地工作人員喬瑟蘇杜對於能夠找回戒指非常感動。圖／WFAA
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本月一日，美國德州阿瓦雷多市（Alvarado）的拓溪川垃圾掩埋場（Turkey Creek Landfill）接到一通電話，希望他們幫忙在廣大的掩埋場中，找一個戒指。

這名打電話的婦人是在和丈夫出外旅行時，將重要的訂婚戒指放進了信封中。她以為旅行結束以後，丈夫應該已經將戒指放到其他安全的地方保管，因此將信封給丟了。而這枚戒指是五年前，丈夫向她求婚時所給她的，是她相當珍視的寶物。

當夫婦倆發現戒指不見時，垃圾袋已經被垃圾車運走了，他們立刻聯絡了當地的拓溪川垃圾掩埋場，該單位的處理員卡蓮・富樂（Karen Fuller）接到了他們的電話。

卡蓮受訪時表示，「我告訴她，找回來的機會微乎其微。」卡蓮解釋，這座掩埋場每天會有250～300台的垃圾車載著垃圾前來，一台垃圾車上又有五到十噸的垃圾，垃圾量之龐大難以想像。

然而，幸運的是，當時負責這對夫婦所居住社區的垃圾車司機，因為繞道去吃午餐，所以還沒抵達垃圾場。而等這台垃圾車到垃圾場之後，他們又發現，這對夫婦所使用的灰色垃圾袋，在這台垃圾車所載的垃圾當中算是相當少見的。職員們迅速挑出了有可能裝有戒指的垃圾袋，大約十分鐘後，就找到了這枚戒指。

卡蓮和工作人員們將戒指洗乾淨以後，拍照傳給了婦人。婦人相當驚喜，「我一生都會感謝他們。」

就連幫忙尋找戒指的工作人員喬瑟・蘇杜（Joseph Soto）也為這個故事感動，他說，「可以幫忙別人找回他們本來以為會永遠消失的東西，感覺真的很好。」

垃圾車

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