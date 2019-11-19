檢察官老爸讓13歲女兒作餌搜證抓猥褻犯 被痛罵遭調查

2019-11-19 13:49 聯合報 編譯 聯合報 編譯 季晶晶 ／即時報導



美國北加州聖塔克拉拉郡一位檢察官用自己的13歲女兒作餌，將一名涉嫌猥褻她的老男人誘回案發現場，成功錄下男子罪行並加以起訴；但根據消息人士和警方報告，這名檢察官卻因作為可能危及女兒安全而遭警方調查。

本案嫌犯是76歲的拉吉米里（Ali Mohammad Lajmiri），他被控對未滿14歲的孩童犯下淫行和非法拘禁。

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被調查的檢察官10月7日聽到女兒告訴醫生，她在加州阿爾馬登山谷的一條步道遭人猥褻。根據她後來對警方的陳述，8月到10月間，她在同一條步道溜狗時，同一名男子靠近她，對她有不當的觸摸。

檢察官父親隔天就將女兒帶回案發地，安排她在步道上來回行走。父女倆利用手機和耳塞式耳機保持聯絡。

等錄下拉吉米里與女兒互動的畫面後，檢察官將影片交給警方。拉吉米里隔天被捕。

警官皮爾斯說，檢察官父親告訴受害人讓嫌犯觸碰她，但若觸摸胸部或兩腿之間，就趕緊離開，他也吩咐受害人讓嫌犯表明身分並搭話，如果有她無法處理的情況，便抽身走人。

檢察官介入警察辦案，還拿自己的女兒做餌引誘猥褻犯上鈎，讓執法人員很不以為然，包括他的檢察官同僚和曾合作辦案的警官。

媒體沒有公布該檢察官姓名是為了保護他的未成年女兒。

由於檢察官和受害者之間的父女關係，以及他積極介入搜證，與拉吉米里猥褻案產生利益衝突，加州檢察總長辦公室已接手本案起訴工作。

聖荷西警局局長葛西亞不願意評論個案，但建議市民不要自行執法。他說：「身為一個父親，我了解當孩子成為犯罪受害者，會感到多麼忿忿不平。但我們必須記住，孩子的安全要擺第一位。同時以正面方式將挫敗感化為協助而非妨礙調查的力量。」