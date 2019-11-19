涉隱瞞為中國大學工作？ 華裔研究員：女學者勒索陷害

2019-11-19 13:49 世界日報 編譯樊蕙／綜合18日電



堪薩斯州大研究員陶峰。(KHSB電視台截圖) 分享 facebook 堪薩斯大學(University of Kansas)華裔研究員陶峰(Feng Franklin Tao，音譯)，因涉嫌隱瞞為中國福州大學工作而遭聯邦詐欺罪起訴；他向法庭提交文件聲稱，這些罪名是一位女性訪問學者向他勒索不成、因此編造的。

陶峰律師17日提出動議，尋求撤銷聯邦起訴他的罪名。

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陶峰因涉嫌隱瞞為福州大學全職工作、同時接受美國政府贊助、在堪薩斯州進行研究計畫，而沒有在利益衝突迴避相關表格上填寫通報，因而被起訴多項聯邦詐欺罪名，包括1項電匯詐欺，還有三項專案計畫詐欺。

陶峰在文件中辯稱，從未接受福州大學教職，因此沒有義務將之視為與堪薩斯大學利益衝突而通報。

被告提出的文件指，該學者原以為可以共同作者身分、發表某項堪薩斯大學研究原稿，發現事與願違後與陶峰發生衝突；陶峰律師稱，他不願認定該學者的在研究中的貢獻，該學者便要求他支付30萬元，否則將錯誤指控他為經濟間諜。

文件中包括陶峰與該學者的電子郵件往來紀錄；其中該學者於4月21日寫道：「不要考慮太多。你毀了我的未來」；隔天該學者更警告「當屬於我的任何事物被奪走，我將以非常強烈與極端的方式反擊」。

該學者於6月4日向相關單位及校方提出著作權糾紛申訴，並於15分鐘後寫信給陶峰說：「現在『科技間諜』這個名詞很紅，你應該小心。我給你很多機會了，你卻毫不在乎。」

陶峰律師稱，該學者後來向聯邦調查局(FBI)坦承，曾駭進陶峰電子郵件信箱尋找能提供FBI的「證據」；該學者更使用假名向相關單位與校方申訴。

堪薩斯州聯邦檢察官辦公室發言人克羅斯稱，檢方仍在審查該撤銷指控動議。