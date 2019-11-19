後座未扣安全帶 全美去年803人死於車禍

2019-11-19 13:45 世界日報 編譯 世界日報 編譯 馬永慶 ／綜合18日電



去年全美有803名未扣安全帶的後座乘客死於車禍。 美聯社 分享 facebook

州長公路安全協會18日在一份報告中說，去年全美有803名未扣安全帶的後座乘客死於車禍，而各州在推動民眾扣安全帶方面並未取得足夠進展。

美聯社報導，該協會說，倘若這803人扣好安全帶，其中超過400人可倖免於難。

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該協會在2015年發表一份報告，引起大眾對使用後座安全帶的注意，但自此，只有另外兩個州制定後座安全帶法律。

這個組織代表各州的高速公路安全局，它說，仍有20個州沒有立法規定使用後座安全帶，而在已立法的30個州當中，有11個並未把違反這項規定視為嚴重罪行，這即是說，如果後座乘客不扣安全帶，警察也不能把汽車截停。

該協會指出，死於車禍的後座乘客從2013年的883人下降至去年的803人，但調查發現，後座安全帶的使用率從2013年的78%下降至去年的76%。

聯邦政府現正就一項法律徵求公眾意見，當中規定，汽車製造商在後座乘客不扣安全帶時提示駕駛人，而徵詢期到26日為止。國會於2012年通過一項法律，規定全國公路交通安全管理署制定規則。

該協會建議各州制定法律，准許警察在後排乘客不扣安全帶時進行汽車攔檢，宣傳在每個座位上扣上安全帶的好處，以及敦促汽車製造商在車輛的後座安裝提醒器。