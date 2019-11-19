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國會報告：美國未能阻止中國竊取大學智財權

2019-11-19 13:38世界日報 編譯陳韻涵／綜合18日電

國會報告指出，美國政府未能阻止中國竊取美國大學的智慧財產權，且缺乏完善策略因應相關威脅。

報告顯示，聯邦調查局(FBI)必須採取更有效且一致的警告，通知大專院校關於中國經濟和產業的間諜活動。

報告寫道，核准研究資金、發放簽證的各單位必須更努力監控或追蹤收據，並要大學更積極辨識外國資金來源，以及學者的利益衝突。

參院常設調查小組委員會寫道，此問題尤其急迫，數十億元納稅人挹注的研究「造就中國過去20多年來的全球崛起」，並在2050年成為全球科學和科技領導者的目標。

報告表示，「隨著美國政策決策者通過對中國的複雜關係，利用美國的納稅錢資助中國經濟和軍事發展，並不符合國安利益」。

這是美國政府最近調查分析中國在大學校園的智財權竊盜案，審查政府單位缺失的結論。

這些調查聚焦中方招募具備美國劃時代科技知識的頂尖科學家的計畫，鼓勵他們為北京利益做研究，或竊取他們在美國的學術成果。

這些計畫近年來遭科學家濫用，包括下載機密研究檔案帶回中國、根據美國研究申請專利、在申請核准階段隱匿收受中國機構金援。

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