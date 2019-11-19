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美國校園槍擊案淪為常態 專家點出癥結

2019-11-19 11:56中央社 洛杉磯18日專電

美國加州索古斯高中14日槍響，造成3死3傷，凸顯校園槍枝問題嚴重。專家分析：「打個比方，街角都站警察也不代表此地安全。做了再多演習，製造了一個疑心病的社會，無助解決問題。」

專攻校園霸凌與暴力問題，來自加州大學洛杉磯分校（UCLA）教授艾斯特（Ron Avi Astor）今天接受哥倫比亞廣播公司（CBS）洛杉磯台的連線訪問，分析近幾年美國層出不窮的校園槍擊事件。

「這個問題不是最近才有，幾乎是20年來司空見慣」，艾斯特認為，整個國家必須採取不一樣的角度來思考，採取預防措施。媒體報導，索古斯高中（SaugusHigh School）槍擊案是美國今年第38起校園槍擊。

艾斯特指出，政府學界都有資料，能捕捉「暴風雨前的風吹草動」，但資料沒有充分運用。以加州來說，包括每一所高中有多少孩子帶武器上學，多少孩子受到槍械恐嚇，多少孩子在學校看過槍械。

「同學之間最知道哪裡不對勁」，艾斯特以加州為例，大部分的高中學校裡，約略20%學生在校園看過槍械，也知道這些武器是誰帶來的，有些人還親身遭受恐嚇。運用這些調查，能找出高風險的學校，投入更多的教育資源，幫助師生。

艾斯特關心的是，校園槍擊案不只造成傷亡，長期來說更對美國產生文化上的影響，「我們在製造一個充滿疑心病的社會」。

據調查，過去5年來學生最擔心受怕的事情當中，校園槍擊案名列第一位，全國皆然。在加州，幾乎所有的民調顯示，校園槍械是教育領域的頭號問題。他多次強調，孩子們最能感同身受，同時也影響每個人的日常生活。

他指出：「就算實際上沒有槍響，但孩子們心裡還是很不安的，無論他們是去上什麼課，坐在教室裡，他們心裡都知道，學校裡面有人帶刀帶槍。這會影響到每個人從早上起床，到每一天的思考、感覺。」

艾斯特認為，儘管全國師生做了許多演習，應變槍擊，但實際上沒有受到正視的是，槍枝問題已經在全國學生的心理上產生影響，人與人之間失去信任。

他提到，每次發生槍擊，媒體報導死傷之外，也有許多英雄故事，但這好像成了一種無解的循環。他認為，學生之間最知道狀況，讓每個學生都來當救人的英雄，「回報校園裡的槍枝問題，就是在救朋友的命」。

艾斯特認為，藉著資料分析，讓校方、老師、主管機關從關心角度，提供心理健康上的支持，或是社區之間的互助，「這是一種有效的預防方法，不是動用更多的持槍員警進入校園、一直做風險評估」。

他以現實社會為例，「就算每個街口都派警察站崗，未必代表一個地方變得更安全」，更重要的是鄰里之間要站出來一起合作，互相認識交流，同樣的在校園裡，一個互相關心、支持的環境才能化解暴力。

南加州索古斯高中14日發生的槍擊案是美國今年來第38起校園槍擊案。美聯社
南加州索古斯高中14日發生的槍擊案是美國今年來第38起校園槍擊案。美聯社
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