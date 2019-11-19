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促嚴管尖端技術出口中國 美兩黨議員致信商務部

2019-11-19 11:43中央社 華盛頓18日綜合外電報導

美國聯邦參議院民主黨領袖舒默今天與共和黨聯邦參議員柯頓聯合致信商務部長，敦促政府迅速發布規定，讓北京可用於強化軍事的尖端技術更難出口中國。

路透社看到信函上的收信人是商務部長羅斯（Wilbur Ross）。

商務部銜2018年法律之命，草擬加強管制尖端技術出口規定，因此2018年11月開始針對如何最能詳加擬定「新興技術」相關規定徵求公眾意見，從人工智慧到生物科技，可能都涵蓋在規定範圍。

但一年之後，商務部不僅沒有提議任何規定，也尚未針對如何規範生產尖端產品所需的「基礎技術」出口徵求意見。

舒默（Chuck Schumer）和柯頓（Tom Cotton）在信中寫道，中國想要的是既能用於軍事、也有民間用途的美國技術，這類技術較易取得，也可以用於戰事與防衛上。

「這種軍民融合的策略讓國會相當擔憂，因為這會導致美國企業在不知不覺的情況下出口敏感技術給我們主要的軍事競爭者。」

「我們了解評估尖端技術實際上有其難度，但商務部必須迅速行動研擬相關政策，避免這些技術出口到我們的軍事競爭者手上。」

發言人表示，商務部已經收到信，「正在進行決策程序，商務部有許多提議的規定正在進行審查」。

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