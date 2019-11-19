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推翻40年政策！ 川普認定以色列屯墾區不違反國際法

2019-11-19 09:13聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

美國總統川普政府18日宣布，美國不再認為以色列於約旦河西岸的屯墾區違反國際法，此舉顛覆美國近40年的政策，並消除了以色列併吞巴勒斯坦領土的主要障礙，使得未來推動中東和平計畫更加困難。

美國國務院在1978年發表法律見解，認定以色列占領約旦河西岸屯墾區的作法違反國際法，不過現在川普政府決定推翻這項政策。國務卿龐培歐（Mike Pompeo）18日宣布，在仔細研究過各方意見後，美國發現以色列在西岸開墾土地，建造民宅的行動，沒有違反國際法。

龐培歐表示，「視以色列建立屯墾區違反國際法並不能促進和平目標，我們已經意識到這就是事實」。他還表示，這個問題的合法性應由以色列法院來判定，由以色列和巴勒斯坦來解決，在國際法問題上爭論誰對誰錯也不會帶來和平。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）讚賞此一決定，並說美國糾正歷史性錯誤，以色列法院更適合於判定屯墾區的合法性。

巴勒斯坦高層官員艾希拉維（Hanan Ashrawi）說，這項決定送出一個明確信號，即他們（美國和以色列）完全無視國際法、公平正義以及和平的條件。

川普政府的宣布是獻給內唐亞胡最新的政治禮物，內唐亞胡今年兩次大選都誓言要推動併吞西岸。他的對手甘茨若無法在20日午夜前在國會掌握多數席次組成內閣的話，以色列將舉行4月以來的第三次改選。

美國務卿龐培歐18日宣布，不再認為以色列於約旦河西岸的屯墾區違反國際法。美聯社
美國務卿龐培歐18日宣布，不再認為以色列於約旦河西岸的屯墾區違反國際法。美聯社
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