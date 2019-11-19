推翻40年政策！ 川普認定以色列屯墾區不違反國際法

2019-11-19 09:13 聯合報 編譯 聯合報 編譯 徐榆涵 ／即時報導



美國總統川普政府18日宣布，美國不再認為以色列於約旦河西岸的屯墾區違反國際法，此舉顛覆美國近40年的政策，並消除了以色列併吞巴勒斯坦領土的主要障礙，使得未來推動中東和平計畫更加困難。

美國國務院在1978年發表法律見解，認定以色列占領約旦河西岸屯墾區的作法違反國際法，不過現在川普政府決定推翻這項政策。國務卿龐培歐（Mike Pompeo）18日宣布，在仔細研究過各方意見後，美國發現以色列在西岸開墾土地，建造民宅的行動，沒有違反國際法。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

龐培歐表示，「視以色列建立屯墾區違反國際法並不能促進和平目標，我們已經意識到這就是事實」。他還表示，這個問題的合法性應由以色列法院來判定，由以色列和巴勒斯坦來解決，在國際法問題上爭論誰對誰錯也不會帶來和平。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）讚賞此一決定，並說美國糾正歷史性錯誤，以色列法院更適合於判定屯墾區的合法性。

巴勒斯坦高層官員艾希拉維（Hanan Ashrawi）說，這項決定送出一個明確信號，即他們（美國和以色列）完全無視國際法、公平正義以及和平的條件。