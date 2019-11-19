美股再創新高 投資人持續關注美中貿易談判進展
2019-11-19 07:05
經濟日報 編譯林奕榮
／綜合外電
美股三大指數周一全面上揚，再度締造收盤紀錄，投資人密切關注美中貿易關係的具體進展。
道瓊工業指數收漲31.33點或0.11%，報28,036.22點；標普500指數收漲1.57點或0.05%，至3,122.03點；那斯達克指數收漲9.11點或0.11%，報8,549.94點。
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川普政府將華為的臨時許可再度延長90天，允許美國企業繼續與華為往來。今年5月美國以國家安全因素為由，將華為列入貿易黑名單，但之後核發臨時可。
市場對華府延長華為臨時許可表示歡迎，但另有報導指出，中國大陸對於與美國達成貿易協議存疑，因為美國總統川普不願取消加徵的關稅。
不過，有報導稱北京對於很快與美國達成廣泛貿易協議持懷疑態度；First American Trust投資長Jerry Braakman表示：「過去已經多次見到樂觀變成悲觀，如果那麼容易達成協議，幾個月前早已簽署協定。」
另外，美國聯準會（Fed）主席鮑爾周一會見總統川普及財長米努勤，討論經濟、成長、就業和通膨等問題。投資人將觀察本周稍晚公布的Fed 10月會議紀錄，當時Fed進行今年第三次降息。另外，美國零售企業如大型居家修繕連鎖業者家得寶（Home Depot）、柯爾百貨（Kohls）和目標百貨（Target）都將公布財報。
標普500指數必需消費品股和地產股等防禦股周一締造最大漲幅。
化妝品生產商Coty上漲2.6%，該公司表示，將斥資6億美元收購Kylie Jenner化妝品和護膚品業務的多數股權。
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