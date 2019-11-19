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Fed主席鮑爾今年第二度晉見川普 廣泛談經濟未聞火藥味

2019-11-19 06:33經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

聯準會（Fed）主席鮑爾周一會見美國總統川普及財政部長米努勤討論經濟，這是白宮不斷對美國央行批評以來，雙方今年二度面對面碰面。

Fed在鮑爾結束在白宮進行的會晤後發布新聞稿說，他的表態「與他上周在國會聽證會上的談話一致。」 央行強調，鮑爾是應總統邀請赴會。

Fed說，鮑爾「並未討論他對貨幣政策的預期，只是強調政策路徑將完全取決於對經濟前景有影響的資訊。」

川普隨後發推文稱，他們舉行「非常友好的會晤」，並討論了一系列問題，包括「利率、負利率、低通膨、寬鬆、美元升值及其對製造業的影響，與中國、歐盟及其他國家的貿易等。」

鮑爾上周稱美國經濟表現得像「明星」，堅信美國史上持續最久的這次經濟成長還將繼續下去。

川普公開抨擊鮑爾和Fed長達數月，抱怨Fed在2018年升息，儘管Fed今年已降息，川普仍不罷休。

鮑爾曾在今年2月曾和川普共進晚餐，兩人也通過電話交談。

鮑爾2017年在白宮接受任命Fed主席致詞後和川普握手。路透
鮑爾2017年在白宮接受任命Fed主席致詞後和川普握手。路透
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鮑爾Fed川普

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