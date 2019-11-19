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潘斯助理作證 川普推特狂批

2019-11-19 04:39世界日報 編譯潘勛／綜合17日電

眾院情報委員會公布副總統潘斯的外交助理威廉斯(中)月初作證證辭不利川普總統在烏克...
眾院情報委員會公布副總統潘斯的外交助理威廉斯(中)月初作證證辭不利川普總統在烏克蘭事件中的說法。(美聯社)
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美國總統川普17日為彈劾調查案火力全開，連續在推特發文或轉貼多則，先批評副總統潘斯的外交政策助理珍妮佛‧威廉斯(Jennifer Williams)是個「永不川普派」，再盛讚上周公開聽證會上大力為他辯護的國會眾議員艾莉絲‧史提法尼克(Elise Stefanik)是「共和黨新星」，總之非川普族類，其心必異。

「美聯社」報導，威廉斯在國會聽證上表示，川普7月與烏克蘭總統澤倫斯基的電話交談「異乎尋常且不恰當」。作證內容公開後，川普發推文說，「不管那女人是誰」，真該好好閱讀他與澤倫斯基電話交談的謄本，再跟其他永不川普派好好談談，設想攻擊總統的更好說詞，不然太拙劣了。川普說，他不認識「永不川普派」，大多數名字聽都沒聽過。

威廉斯擔任潘斯的歐洲、俄羅斯事務特別顧問，11月初向眾院調查人員表示，7月25日在白宮戰情室聽到川、澤電話時，寫筆記下來。她相信，川普要求烏國幫忙是「出於政治動機」。

目前很多參加彈劾調查聽證的人，都被川普貼上「永不川普派」標籤，包括駐烏克蘭大使泰勒(William Taylor)及國安局中校維德曼(Alexander Vindman)。威廉斯及維德曼預計在19日出席公開作證。

川普另在17日早晨推文稱讚上周為他大力辯護的史提法尼克，「一顆共和黨新星誕生了」。同一時間，川普轉推保守派新聞網OANN主播麗茲‧惠勒(Liz Wheeler)的貼文。惠勒附上史提法尼克質詢前駐烏大使尤凡諾維契的照片，然後說「天哪，史提法尼克絕對把謝安達(Adam Schiff)跟整個民主黨的彈劾前提打個稀爛了。」

史提法尼克目前也火力全開，貼文表示「謝安達已經無能為力，只能瞧著自己的彈劾騙局土崩瓦解。」此貼文也獲川普轉推。

川普潘斯烏克蘭共和黨國安局

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