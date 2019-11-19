服務生弄髒3萬美元愛馬仕包 俱樂部挨告

2019-11-19 01:27 世界日報 編譯組／灣區電



這就是價值3萬美元的愛馬仕手袋。(取自推特) 分享 facebook

舊金山紀事報報導了一起官司，事件由一個手袋開始。

瑪莉安娜(Maryana Beyder)的手袋並不是一般的皮包，它是愛馬仕(Hermes)限量製造的凱莉包(Hermes Kelly，以好萊塢女星和王妃葛莉絲、凱莉命名)，價值3萬美元。那是瑪莉安娜的丈夫在她30歲生日，送她的禮物。

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出事那天，她去阿爾平鄉村俱樂部吃飯，男服務生不小心，將紅酒倒在凱莉包上；她向俱樂部投訴，要求賠償，得不到回應，因為俱樂部的人不明白為什麼一個包會那麼貴。她又向保險公司要求理賠，保險公司也不回應，因為保險公司也不明白為什麼一個包會那麼貴。

她最後於去年9月控告俱樂部，要求賠償；訴訟至今仍未解決，但現在卻起了新的波瀾，因為俱樂部忽然採取新策略，他們反過來控告那名服務生，要他賠償。

但瑪莉安娜不接受，她明白表示不會接受服務生的任何賠償，她要的是倶樂部負上責任。官司又再卡住，不知如何進行下去。

瑪莉安娜的律師說：「這是有錢人的問題，而俱樂部的人根本無法理解為什麼一個皮包要那麼多錢，他們的不理解反映出他們對她有歧視，歧視她擁有這麼貴的包。」

其實，愛馬仕的手袋價高是很多人所共知的，3萬元一個包算不了什麼。2017年時，香港拍賣的一個愛馬仕，成交價高達37萬6000美元，那個包用尼羅河一條鱷魚的皮製成，又鑲上18克拉鑽石和金。