親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

國會改革 從舉辦「不分區立委辯論式政見發表會」開始

川普在劫難逃？9度神準預測美大選教授：他逃不過彈劾

川普在劫難逃？9度神準預測美大選教授：他逃不過彈劾

2019-11-18 19:20聯合報 編譯陳韋廷／即時報導

曾9度準確預測美國總統選舉結果的美利堅大學歷史學教授李奇曼（Allan Lichtman）17日說，美國總統川普遭到彈劾是「不可避免的」，並警告民主黨勿於調查中設下「時限」。

李奇曼向微軟國家廣播公司（MSNBC）表示，民主黨藉由發起彈劾調查「幫了自己」，並「降低」川普明年再次當選總統的機率，彈劾如今是不可避免的。

至於對明年大選的預測，李奇曼則稱還未準備好預測誰會當選。「但我可以告訴你，民主黨終於拿出點勇氣，向前推進一個相當明顯的彈劾調查，而這幫了他們。」自1984年以來，他連續9次神準預測美國大選結果，包括2016年預言川普當選。

美國國會針對總統川普「電話門」彈劾調查舉行的公開聽證會在13日展開，而眾院本周將傳喚的證人將有美國駐歐盟大使桑德蘭、白宮國家安全委員會烏克蘭問題專家溫德曼中校（Alexander Vindman）。

美國美利堅大學歷史學教授李奇曼。法新社
美國美利堅大學歷史學教授李奇曼。法新社
分享

川普民主黨

相關新聞

美民主黨初選 黑馬布塔朱吉竄出

2019-11-18 14:22

用食物反擊！ 前政治顧問在白宮旁邊開「移民餐廳」

2019-11-18 14:21

民主黨嗆川普：別推特放話 來聽證會

2019-11-18 14:19

美加州又爆槍擊！槍手闖進家庭後院掃射 4死6傷

2019-11-18 13:58

絕命毒師！ 2化學教授實驗室製毒被捕

2019-11-18 13:48

揚言血洗校園 佛州狂生獲釋家長驚

2019-11-18 13:45

美南加校園槍案 燭光悼受害者

2019-11-18 13:20

億萬富豪彭博 總統夢不死

2019-11-17 22:58

提前年度健檢引發網路臆測 川普：健康情況良好

2019-11-17 22:41

民主黨拿下路易斯安那州長選舉 川普助攻失敗

2019-11-17 19:16

影／救救我！女子疑遭綁架 監視器捕捉驚悚瞬間

2019-11-17 17:39
看更多

熱門文章

Line和日本雅虎同意合併 Line將除牌下市

2019-11-18 08:06

台灣志工協助風災復建「我們是家人」 日本主播感動落淚

2019-11-18 12:18

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-11-18 06:39

美中貿易協議「接近」達成

2019-11-17 23:20

影／「微波爐壞了」短短七秒影片 造成網友轟動

2019-11-18 13:47

日本71歲婦女不堪照顧壓力 勒死公婆丈夫

2019-11-18 18:00

川普在劫難逃？9度神準預測美大選教授：他逃不過彈劾

2019-11-18 19:20

遭上司羞辱「替代品多的是」 他怒辭職後劇情神展開

2019-11-18 17:04

美加州又爆槍擊！槍手闖進家庭後院掃射 4死6傷

2019-11-18 13:58

10萬線民監控！歐洲強國黑歷史 連嬰兒車也盯著你

2019-11-18 11:00

遠遊先查航班！紐航取消部分假期航班 1.4萬人受影響

2019-11-18 07:18

億萬富豪彭博 總統夢不死

2019-11-17 22:58

澳媒公開黑幕 中國大陸買通索羅門官員與台斷交

2019-11-18 10:13

路透最新：華為豁免令今到期 美政府計畫延90天

2019-11-18 16:09

13歲小女孩護11月大嬰免受幫派攻擊！身上多處嚴重刀傷

2019-11-18 15:00

經濟解析／如何解讀Yahoo Japan與Line的超級合併

2019-11-18 12:21

義大利阿諾河暴漲！ 佛羅倫斯市拉警報

2019-11-18 08:11

川普想見金正恩 北韓：不會給川普任何東西 除非有回報

2019-11-18 17:14

影／賓客婚禮上大亂鬥 酒店員工PO影片上網遭斥侵犯隱私

2019-11-18 16:01

拉美經濟停滯 再陷失落十年

2019-11-17 23:42

影／黃背心「占領消費殿堂」法國拉法葉百貨因示威關閉

2019-11-18 08:13

伊爾艾朗專欄／五項投資鐵律靠不住了

2019-11-17 23:46

謙卑喚回民心 馬克宏挑戰棘手年改

2019-11-18 00:01

到大阪追夢因太胖恥笑 她怒減35kg變可愛美少女

2019-11-18 18:05

雙方熱線不斷 美中貿易談判條款仍拉鋸

2019-11-18 00:56

全錄出價一兆元 惠普拒絕收購提案

2019-11-18 06:02

沙國石油IPO 拚全球最大案

2019-11-17 23:44

台留美人數創8年新高 為美國際生第7大來源

2019-11-18 13:59

永續基金投資「不乾淨」 挨轟

2019-11-17 23:42

黃背心示威一周年 馬克宏學會謙卑

2019-11-17 22:43

東協防長會 美防長痛批中國在南海恐嚇威逼

2019-11-17 21:27

影／安德魯王子陷性醜聞 自清專訪釀公關災難

2019-11-18 13:08

用食物反擊！ 前政治顧問在白宮旁邊開「移民餐廳」

2019-11-18 14:21

Google將推雲端遊戲

2019-11-18 01:57

德國軍事訓練援助中國 黃之鋒呼籲停止

2019-11-18 03:48

阿美股票上市 錯過最佳時機

2019-11-17 23:42

斯里蘭卡總統大選 親中派復辟

2019-11-18 00:04

美參院擬快速通過香港法案 華郵：川普可能不簽

2019-11-17 22:39

北韓外交優先！美韓無限期延後軍演　稱不是對平壤讓步

2019-11-17 22:56

LINE、雅虎日本明年將合併 LINE台灣：無影響

2019-11-18 14:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top