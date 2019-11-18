川普在劫難逃？9度神準預測美大選教授：他逃不過彈劾
2019-11-18 19:20
聯合報 編譯陳韋廷
／即時報導
曾9度準確預測美國總統選舉結果的美利堅大學歷史學教授李奇曼（Allan Lichtman）17日說，美國總統川普遭到彈劾是「不可避免的」，並警告民主黨勿於調查中設下「時限」。
李奇曼向微軟國家廣播公司（MSNBC）表示，民主黨藉由發起彈劾調查「幫了自己」，並「降低」川普明年再次當選總統的機率，彈劾如今是不可避免的。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
至於對明年大選的預測，李奇曼則稱還未準備好預測誰會當選。「但我可以告訴你，民主黨終於拿出點勇氣，向前推進一個相當明顯的彈劾調查，而這幫了他們。」自1984年以來，他連續9次神準預測美國大選結果，包括2016年預言川普當選。
美國國會針對總統川普「電話門」彈劾調查舉行的公開聽證會在13日展開，而眾院本周將傳喚的證人將有美國駐歐盟大使桑德蘭、白宮國家安全委員會烏克蘭問題專家溫德曼中校（Alexander Vindman）。
留言